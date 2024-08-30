- Полицейские столкнулись с нападением двух человек.

Два человека подозреваются в причинении значительного вреда двум сотрудникам правопорядка в Бад-Шёнборне, расположенном в районе Карлсруэ. Офицеры были вызваны в район около заката в четверг из-за разногласий между четырьмя родственниками, как сообщил представитель власти. При попытке задокументировать данные 32-летнего мужчины, 40-летний мужчина якобы агрессивно вел себя по отношению к офицерам. Офицеры якобы использовали свои руки, чтобы оттолкнуть разъяренного мужчину. Вследствие чего, якобы и 32-летний, и 40-летний мужчина физически атаковали офицеров. С помощью дополнительных полицейских офицеров, подозреваемые были наконец взяты под контроль.

Подробности семейной ссоры остаются загадкой. Офицеры были доставлены в медицинское учреждение для лечения. Двоих задержанных теперь обвиняют в нападении и препятствовании правосудию.

Расследование инцидента показало, что семейная ссора была на самом деле из-за спорного вопроса о собственности, который считается «другим» спорным вопросом среди родственников. Несмотря на то, что подозреваемые были помещены в отдельные камеры, они продолжали проявлять враждебное поведение по отношению к тюремным властям, создавая дополнительные сложности.

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