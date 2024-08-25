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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Полицейские получают незначительные травмы во время проверки транспортного средства.

В результате инцидента двое сотрудников полиции останавливают 46-летнего водителя из-за его подозрительного поведения. Позже полицейские получают легкие травмы.

 and  Anne Legman
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Индивидуум в возрасте 46 лет проявил подозрительное поведение при поездке по highways A5, по данным...
Индивидуум в возрасте 46 лет проявил подозрительное поведение при поездке по highways A5, по данным сил правопорядка.

- Полицейские получают незначительные травмы во время проверки транспортного средства.

46-летний мужчина находится под пристальным вниманием за причинение вреда двум полицейским в Вальдорфе (район Рейн-Неккар). Один из офицеров был вынужден досрочно закончить смену и посетить врача, как сообщил представитель полиции. Ранее, офицеры заметили нервозное и подозрительное поведение мужчины во время поездки по А5, согласно полицейским отчетам. Позже выяснилось, что мужчина взял свою 8-летнюю дочь без согласия матери.

Во время остановки в субботу, 46-летний мужчина пытался удержать свою машину, заперев ее и пытаясь завести двигатель. Офицерам удалось открыть автомобиль через открытое окно и вытащить мужчину. Он якобы атаковал двоих офицеров точными ударами, потребовались "точные усилия" для контроля и подавления его, как указано. К счастью, 8-летняя девочка осталась невредимой и была передана матери. Расследование в отношении ее отца в настоящее время ведется.

После нападения полиция сообщила об увеличении подобных инцидентов в районе Вальдорфа, что указывает на возможный рост местной преступности. Прокуратура объявила строгие обвинения против мужчины за его насильственные действия в отношении офицеров.

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