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Федеральные земли ГерманииНовостиГермания

Полицейские под прикрытием успешно задержали незаконный дом проституции Паши.

Расследования непрерывно ведутся против лиц, обвиняемых в продаже разрешений на проживание состоятельным китайцам, с одним из крупнейших борделей Европы, который находится под пристальным вниманием следователей уже несколько месяцев.

 and  Alex Stellmacher
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Власти взяли под контроль колёный секс-заведение, известное как 'Паша'.
Власти взяли под контроль колёный секс-заведение, известное как 'Паша'.

- Полицейские под прикрытием успешно задержали незаконный дом проституции Паши.

Защитные органы оперативно взяли под контроль популярный кёльнский стрип-клуб "Паша" в рамках расследования предполагаемых Activities related to human trafficking. Это было сделано в качестве превентивной меры в рамках процесса расследования, как заявили представители прокуратуры Дюссельдорфа. Несмотря на конфискацию, заведение может продолжать работать как бордель с посещением, как сообщалось ранее в газете "Бильд".

Авторитеты конфисковали всю собственность, включая знаменитое розовое здание в 11 этажей, примерно месяц назад, чтобы предотвратить возможную передачу активов, объяснил представитель. В настоящее время владельцам запрещено продавать это здание. Представитель не предоставил дополнительной информации о фоновом расследовании.

Расследование предполагаемого трафика людей ведется несколько месяцев, в том числе и в связи с выдачей немецких разрешений на проживание в больших масштабах для состоятельных лиц из Китая и Омана. В апреле были проведены обыски в домах в восьми различных федеральных землях, и двое местных юристов подозреваются в причастности к этим действиям. Также расследуется дача взяток чиновникам.

После периода финансовой нестабильности "Паша" был приобретен компанией в 2021 году. СМИ предполагают, что за покупкой стоит китайский инвестор.

Расследование Activities related to human trafficking ведется в Германии, в том числе и в связи с выдачей немецких разрешений на проживание в больших масштабах для состоятельных лиц из Китая и Омана. Конфискация стрип-клуба "Паша" в Кёльне является частью этого более широкого расследования, так как заведение считается связанным с этим делом.

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