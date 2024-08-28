- Полицейские открывают огонь по предполагаемым нападавшим

В разгар событий в Рекклингхаузене потенциальный нападавший с ножом был нейтрализован правоохранительными органами. По предварительным данным, 33-летний мужчина создавал беспорядки в многоквартирном доме, как сообщили полиция Дортмунда и прокуратура Бохум. Также сообщалось, что он был вооружен ножом, согласно свидетельствам очевидцев.

Прибывшие на место полицейские оказались в потенциально опасной ситуации. В результате один из офицеров открыл огонь, попав в 33-летнего мужчину, что привело к его трагической гибели.

Неясные подробности присутствия полиции

Представитель полиции Дортмунда признал, что число присутствовавших офицеров и тот, кто произвел выстрел, еще не установлены. Расследование взял на себя дортмундский отдел по расследованию убийств для обеспечения объективности.

Несколькими днями ранее в Мёрсе, Нижняя Рейн, подозреваемый, вооруженный ножами, был смертельно ранен полицией. 26-летний немец был, по словам прокуратуры Клеве, серьезно психически неуравновешен. Очевидцы заявили, что он бросился на офицеров с двумя ножами. Офицеры открыли огонь, попав в него смертельно. Ранее поступали многочисленные экстренные вызовы о его якобы нападениях и угрозах прохожим.

Последние события в Рекклингхаузене произошли через пять дней после предполагаемого теракта в Солингене, в результате которого погибли трое человек. Вечером на городском фестивале неизвестный убил троих ножом и ранил еще восемь человек. Подозреваемый, 26-летний сирийский мужчина, находится в заключении.

Быстрая реакция министра внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии

Министр внутренних дел Герберт Рёль (ХДС) предложил в Дюссельдорфе десятиэтапный план по борьбе с насилием с ножом. Согласно последнему отчету, случаи насилия с ножом в общественных местах в Северном Рейне-Вестфалии выросли примерно на 43% до 3540 случаев в прошлом году.

Одновременно с объявлением мер Рёля полиция в Рекклингхаузене утром арестовала 49-летнего мужчину. Его обвиняют в том, что он ножом ранил 53-летнего мужчину в коридоре многоквартирного дома. Его оружие было конфисковано, а жертва была доставлена в больницу на скорой помощи.

В свете серии инцидентов с ножевым оружием, в том числе смертельного выстрела в Мёрсе и предполагаемого теракта в Солингене, ситуация с насилием с ножом в Германии стала серьезной проблемой. Десятиэтапный план министра внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберта Рёля направлен на решение этой проблемы, учитывая значительный рост случаев насилия с ножом в общественных местах в прошлом году.

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