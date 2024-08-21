Полицейские обнаружили расчлененные останки в парке Касселера.

В ходе расследования предполагаемого убийства без тела в немецком городе правоохранители обнаружили подозрительные останки жертвы. Пропавшим без вести считается Станimir В., 26-летний гражданин Болгарии, который пропал несколько недель назад и был последним раз seen в Касселе. Подозреваемый, находящийся в заключении по обвинению в убийстве, указал на местонахождение останков, спрятанных в кустах в прошлый вторник. Проводится судебно-медицинская экспертиза для установления личности и причины смерти. Место преступления на территории федеральной садовой выставки в южной части города оцеплено для сбора улик.

Первоначальное бегство за границу

26-летний болгарский гражданин без постоянного места жительства пропал без вести 7 июня. Последний раз его видели в Касселе. Его семья сообщила о его пропаже на следующий день, а его телефон был найден брошенным на автобусной остановке. Несмотря на многочисленные поиски в лесном районе поблизости полицией и кинологическими службами, следов пропавшего мужчины не обнаружили. Призывы полиции о предоставлении информации не принесли результатов. Однако расследование показало, что мужчина, возможно, стал жертвой преступления, но его тело так и не было найдено.

Подозрение пало на 28-летнего знакомого Станимира В., также гражданина Болгарии. Хотя он был первоначально задержан за границей вскоре после исчезновения, мужчина вернулся в Кассель в конце июля. Он находится под стражей. 28-летнего подозревают в убийстве Станимира В. при помощи тупого предмета. Детали преступления остаются неясными, и это активная область расследования. Предполагаемая мотивом убийства - зависть.

Подозреваемый, 28-летний мужчина, который первоначально бежал в другую страну Европейского Союза, вернулся в Кассель и сейчас находится под стражей. Если его признают виновным, ему могут грозить процедуры экстрадиции в рамках соглашений о правовой помощи между странами-членами Европейского Союза.

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