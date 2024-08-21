Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Полицейские обнаружили расчлененные останки в парке Касселера.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута

Полицейские обнаружили расчлененные останки в парке Касселера.

В ходе расследования предполагаемого убийства без тела в немецком городе правоохранители обнаружили подозрительные останки жертвы. Пропавшим без вести считается Станimir В., 26-летний гражданин Болгарии, который пропал несколько недель назад и был последним раз seen в Касселе. Подозреваемый, находящийся в заключении по обвинению в убийстве, указал на местонахождение останков, спрятанных в кустах в прошлый вторник. Проводится судебно-медицинская экспертиза для установления личности и причины смерти. Место преступления на территории федеральной садовой выставки в южной части города оцеплено для сбора улик.

Первоначальное бегство за границу

26-летний болгарский гражданин без постоянного места жительства пропал без вести 7 июня. Последний раз его видели в Касселе. Его семья сообщила о его пропаже на следующий день, а его телефон был найден брошенным на автобусной остановке. Несмотря на многочисленные поиски в лесном районе поблизости полицией и кинологическими службами, следов пропавшего мужчины не обнаружили. Призывы полиции о предоставлении информации не принесли результатов. Однако расследование показало, что мужчина, возможно, стал жертвой преступления, но его тело так и не было найдено.

Подозрение пало на 28-летнего знакомого Станимира В., также гражданина Болгарии. Хотя он был первоначально задержан за границей вскоре после исчезновения, мужчина вернулся в Кассель в конце июля. Он находится под стражей. 28-летнего подозревают в убийстве Станимира В. при помощи тупого предмета. Детали преступления остаются неясными, и это активная область расследования. Предполагаемая мотивом убийства - зависть.

Подозреваемый, 28-летний мужчина, который первоначально бежал в другую страну Европейского Союза, вернулся в Кассель и сейчас находится под стражей. Если его признают виновным, ему могут грозить процедуры экстрадиции в рамках соглашений о правовой помощи между странами-членами Европейского Союза.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Трое молодых людей в возрасте от одного до девяти лет трагически погибли.
Панорама

Три несовершеннолетних погибли в пожаре в Англии, по подозрению в убийстве.

Спасатели в Брэдфорде, Йоркшире, отправлены к дому, охваченному огнем ночью. Личный состав обнаруживает шокирующие трогательные сцены.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Внезапные ограничения застали врасплох – молодой человек обнаружил проблему непосредственно перед...
Панорама

Авиакомпания не сопровождает 14-летнего пассажира в аэропорту, несмотря на наличие билета.

Авиакомпания не сопровождает 14-летнего пассажира в аэропорту, несмотря на наличие билета. 14-летний мальчик из Исландии был брошен на римском аэропорту компанией Wizz Air, несмотря на наличие действительного билета на рейс. Причиной стал переполненный самолет, на котором не хватило мест для всех пассажиров. Об этом сообщает британская таблоидная газета "Mirror&

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Два человека в Мекленбург-Передней Померании не преодолели заболевание вибриозом.
Панорама

Два человека умерли от вибриоза на борту корабля.

Два человека умерли от вибриоза на борту корабля. В северной части Германии, в частности, в Мекленбурге-Передней Померании, в этом году из-за инфекций вибриоза скончались двое людей. Первое случалось с 81-летним туристом, который заразился, купаясь в Балтийском море. У него были несколько хронических заболеваний и открытые раны, что, скорее всего, способствовало

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Четыре человека обвиняются в совершении убийств в ответ на убийство в Нижней Саксонии.
Главные темы

Четыре человека обвиняются в совершении убийств в ответ на убийство в Нижней Саксонии.

Начались в среду в окружном суде в Вердене, Нижняя Саксония, судебные процессы по обвинению тупицы 32 лет в умышленном убийстве из мести. Обвинение включало в себя выстрелы по двум женщинам, мужчине в возрасте от 30 до 55 лет и трехлетнему ребенку в Шейселе и Брокеле в начале марта....

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Начало 39-го Дойчленд Тура состоялось в среду
Федеральные земли Германии

В начале 39-го тура по Германии Милан выходит победителем.

39-й выпуск Германии-тура открывается в Швайнфурте, Северная Бавария, где победу в прологе одерживает итальянский велосипедист Стефано Олдани.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Пароход, конкретно моторка, погрузился в Дунае близ Пассау в пятницу.
Федеральные земли Германии

Водолазный корабль, восстановленный после трех попыток

Корабль, наполненный водой, сдается в Даніубе в Пассау. Две спасательные операции терпят неудачу – на третьей попытке, она удается.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
В прошлом году БКА документировало примерно 8000 случаев контрабанды в 2023 году.
Политика

Федеральное агентство BKA регистрирует около 8000 вторжений в 2023 году.

Федеральное агентство BKA регистрирует около 8000 вторжений в 2023 году. Бюро федеральной криминальной полиции Германии (БКА) обнародовало статистику по нелегальному ввозу мигрантов в Германию. Данные показывают растущую тенденцию, с примерно 7920 зарегистрированными случаями в течение года, что на 60% больше, чем в предыдущем году. В то же время количество потенциальных

 and  James Williams
Для участников Общедоступно