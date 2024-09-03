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Федеральные земли ГерманииНовостиПолиция

Полицейские обнаружили мертвую женщину.

В Fuerth обнаружили безжизненное тело женщины после сообщений о кровавых следах поблизости. Кажется, произошел насильственный инцидент.

 and  Alex Stellmacher
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- Полицейские обнаружили мертвую женщину.

В городе Фюрт, Германия, в общем жилом помещении было найдено безжизненное тело женщины во вторник. Предварительное обследование указывает на то, что она стала жертвой жестокого насилия, как заявил представитель полиции. На теле остались следы от ударов тупым предметом. Жители соседних квартир, заметившие следы крови в общей лестничной клетке, сообщили об этом в полицию. К вечеру вторника личность женщины еще не была установлена, но предварительные данные указывают на то, что она проживала в этом здании.

Жители, обеспокоенные наличием следов крови в общей лестничной клетке, оповестили Полицию. Расследование смерти женщины ведется местными правоохранительными органами.

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