Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиОружие

Полицейские на испытании под следствием по инциденту с стрельбой в автомобиле

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Судья и его юридический советник входят в судебную палату
Судья и его юридический советник входят в судебную палату

Полицейские на испытании под следствием по инциденту с стрельбой в автомобиле

Уникальное судебное разбирательство достигло своей первоначальной развязки. 28-летний полицейский был признан виновным в использовании служебного оружия во время водной битвы на полицейском автобусе, что привело к потенциально опасным телесным повреждениям и ущербу имуществу. Суд приговорил его к условному сроку в один год и восемь месяцев.

Пуля едва не попала в другого полицейского в автобусе и разбила окно. Четыре офицера, находившиеся в автобусе, получили травмы от ударной волны.

Сначала мужчина не смог объяснить, почему он нажал на курок, и предположил, что его автоматические реакции могут быть связаны с его обширной огневой подготовкой во время службы. Однако суд нашел это объяснение неубедительным и встал на сторону обвинения.

Риск потери карьеры в полиции

Защита просила назначить условный срок менее одного года, если бы он был назначен, это позволило бы молодому человеку сохранить свою карьеру в правоохранительных органах. Однако тюремный срок более одного года приводит к увольнению из полиции, согласно представителю суда. Приговор все еще может быть обжалован, и обе стороны имеют неделю на подачу апелляции.

Несмотря на его аргумент о том, что его огневая подготовка могла вызвать автоматическую реакцию, суд счел его неубедительным из-за потенциальной опасности использования оружия в такой ситуации. Инцидент с оружием может потенциально поставить под угрозу дальнейшую службу офицера в правоохранительных органах, учитывая, что тюремный срок более одного года приводит к увольнению из полиции.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Изначально изображенная 'bayesовская' считалась неподдающейся крушению
Панорама

Конструктор яхт выдвигает серьезные обвинения против команды Бейеса.

Конструктор яхт выдвигает серьезные обвинения против команды Бейеса. Люксовый парусник "Байесиан" потерпел крушение во время шторма у берегов Сицилии, оставив всех в недоумении относительно причин. Архитектор яхт Giovanni Costantino выдвинул гипотезы о возможных причинах этой катастрофы. К сожалению, капитан судна Джеймс Катфилд, который выдержал шторм вместе с восемью

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Извержения вулканов в Исландии не редкость и часто приводят к замечательным видам.
Панорама

Недавний вулканический извержение происходит в Исландии.

- Недавний вулканический извержение происходит в Исландии. На Islandй земля вновь извергает лаву в больших количествах. В прошлую четверг ночью на острове в Северной Атлантике началось шестое за восемь месяцев извержение вулкана. Сырая видеозапись с RUV показала поток лавы из длинной трещины на полуострове Рейкьянес, юго-западнее Рейкьявика, столицы страны. Вещатель

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Задержанный за незаконный оборот наркотиков
Панорама

Задержанный за незаконный оборот наркотиков

В Южной Калифорнии, к югу от Сан-Диего, обнаружили крупное количество метамфетамина, спрятанного под видом арбузов. Медицинские сотрудники США перехватили почти 1,8 тонны "наркотических динамов". На черном рынке эта партия стоит больших денег.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Премия "Оскар" вручается 2 марта.
Общество

Фильм, получивший Оскар, из Германии, будет происходить из семян священного смоковницы.

Фильм, получивший Оскар, из Германии, будет происходить из семян священного смоковницы. Первый барьер преодолен. Германия претендует на "Оскар" за лучший иностранный фильм с "Семенем святой смоковницы". Фильм исследует внутренние разногласия в семье, отражающие общественные трещины в Иране, как указано в обосновании. Всего несколько месяцев назад он

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.
Политика

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.

Во время поездки в Аризону Трамп изображает мигрантов в целом как угрозу. Кроме того, он обвиняет своего политического соперника Харриса в ответственности за правонарушения, связанные с мигрантами.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.
Главные темы

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.

В июле Германия установила потрясающий пик солнечной генерации на уровне 10,1 тераватт-часа, сообщает Федеральное министерство экономики. Это примерно 7-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом,Источники возобновляемой энергии смогли произвести в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно