Полицейские на испытании под следствием по инциденту с стрельбой в автомобиле

Уникальное судебное разбирательство достигло своей первоначальной развязки. 28-летний полицейский был признан виновным в использовании служебного оружия во время водной битвы на полицейском автобусе, что привело к потенциально опасным телесным повреждениям и ущербу имуществу. Суд приговорил его к условному сроку в один год и восемь месяцев.

Пуля едва не попала в другого полицейского в автобусе и разбила окно. Четыре офицера, находившиеся в автобусе, получили травмы от ударной волны.

Сначала мужчина не смог объяснить, почему он нажал на курок, и предположил, что его автоматические реакции могут быть связаны с его обширной огневой подготовкой во время службы. Однако суд нашел это объяснение неубедительным и встал на сторону обвинения.

Риск потери карьеры в полиции

Защита просила назначить условный срок менее одного года, если бы он был назначен, это позволило бы молодому человеку сохранить свою карьеру в правоохранительных органах. Однако тюремный срок более одного года приводит к увольнению из полиции, согласно представителю суда. Приговор все еще может быть обжалован, и обе стороны имеют неделю на подачу апелляции.

Несмотря на его аргумент о том, что его огневая подготовка могла вызвать автоматическую реакцию, суд счел его неубедительным из-за потенциальной опасности использования оружия в такой ситуации. Инцидент с оружием может потенциально поставить под угрозу дальнейшую службу офицера в правоохранительных органах, учитывая, что тюремный срок более одного года приводит к увольнению из полиции.

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