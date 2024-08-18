- Полицейские используют электрошокеры на возбужденном 37-летнем человеке.

В ходе задержания в регионе Бад-Дюркхайм сотрудники полиции применили тазер к 37-летнему мужчине. Об этом сообщили в полицейском участке Грюнштадта в воскресенье. Мужчина, предположительно находившийся под влиянием алкоголя и наркотиков, проявил агрессию во время остановки, произошедшей поздно в субботу вечером в Обригхайме. Он якобы отвечал нецензурной бранью и угрозами, когда ему было предложено оставаться на тротуаре. В результате правоохранители применили электрошоковый оружие и нейтрализовали мужчину. После этого он был задержан и доставлен в специализированное лечебное учреждение.

Авторитеты отметили, что у них были другие варианты до применения тазера. Несмотря на то, что мужчина был доставлен в специализированное лечебное учреждение, ему могут потребоваться дополнительные терапевтические вмешательства для управления проблемами с зависимостью.

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