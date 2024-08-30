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Полицейский в Эссене восстановлен после предполагаемых обвинений в нападении

Поставщик услуг такси на Майорке подвергся физическому нападению

 and  Max Becker
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Несмотря на отсутствие разведданных от испанских коллег, полиция Эссена продолжала выполнять свои...
Несмотря на отсутствие разведданных от испанских коллег, полиция Эссена продолжала выполнять свои обязанности.

Полицейский в Эссене восстановлен после предполагаемых обвинений в нападении

В Мальорке сообщается, что группа немецких туристов, в том числе несколько офицеров из Эссена, была замешана в конфликте с 71-летним местным таксистом. После разногласий туристы якобы физически атаковали водителя, оставив его раненым. Несмотря на этот инцидент, офицеры продолжают выполнять свои обязанности в Эссене, как подтвердила представитель полиции. Она отказалась уточнять, находятся ли они на патрулировании или в административном отделе. Испанские власти пока не предоставили никакой официальной информации об инциденте Эссену. Если вина будет доказана, немецкие офицеры столкнутся с дисциплинарными действиями в Эссене, а также возможным уголовным расследованием в Испании.

Полиция Эссена: коллеги замешаны в инциденте в Мальорке

Согласно испанским новостным источникам, спор из-за потерянного телефона привел к тому, что несколько немецких туристов якобы атаковали 71-летнего таксиста в Мальорке, оставив его в больнице. Полиция Эссена подтвердила, что некоторые из их коллег были замешаны в этом инциденте. Однако ведомство пока не уточнило, рассматриваются ли эти офицеры в качестве свидетелей или подозреваемых в Испании.

В инцидент были вовлечены трое немецких мужчин из Эссена в возрасте 24, 26 и 27 лет, как сообщает местная газета "Última Hora", которой удалось получить эксклюзивный протокол от местной полиции. Идентичность четвертого подозреваемого пока не уточняется. Согласно dpa, несколько офицеров из Эссена отдыхали вместе в Мальорке, по крайней мере двое из них находятся под следствием в качестве подозреваемых. Все они вернулись в Германию.

Требования расследовать насилие со стороны полиции прозвучали в связи с утверждениями испанских новостных источников о вовлечении полиции в конфликт. Действия немецких офицеров во время инцидента в Мальорке могут иметь серьезные последствия tanto в Германии, как и в Испании.

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