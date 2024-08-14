- Полицейская машина врезалась в бетонные колонны - два офицера ранены

Два полицейских получили легкие травмы в результате аварии, произошедшей ночью во время исполнения служебных обязанностей. Как сообщили в полиции, они передвигались с включенными маячками и сиреной в Хоххайме ам Таунусе (район Майн-Таунус). Патрульный автомобиль занесло на влажной дороге в повороте и он столкнулся с бетонной опорой и распределительным шкафом связи. Оба полицейских были отпущены после амбулаторного медицинского обслуживания, но не смогли продолжить службу. Ущерб от патрульного автомобиля был оценен примерно в 25 000 евро, а также дополнительные 5 000 евро ущерба от распределительного шкафа.

Авария привела к значительному ущербу патрульного автомобиля, оцененному примерно в 25 000 евро. К счастью, несмотря на столкновение с бетонной опорой и распределительным шкафом связи, серьезные травмы были избегнуты, и офицеры потребовали только амбулаторное медицинское обслуживание.

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