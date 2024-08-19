- Политик СДП высказывает мнение: сотрудничество с БСВ будет нанести ущерб

**Представитель ХДС Денис Радтке решительно отказывается от любых переговоров с «Альянсом Сахры Wagenknecht» (BSW). «Любое сотрудничество с BSW было бы ядом для ХДС», — сказал он «Tagesspiegel».

«Любое сотрудничество между ХДС и BSW на уровне земель нанесло бы ущерб ХДС по всей стране», — продолжил Радтке. Партия несет ответственность перед Германией и Европой. «Мы не можем сформировать коалицию или сотрудничать с союзниками Путина». Он не уверен, готовы ли его коллеги в Саксонии и Тюрингии к созданию альянса с BSW.

Радтке назвал возможность того, что AfD и BSW вместе получат большинство на предстоящих выборах в ландтаг Тюрингии, «кошмарной ситуацией!». Однако он не понимает аргумента о том, что ХДС должен сформировать коалицию с BSW, чтобы создать slightly less terrifying scenario.

В течение недель в Тюрингии ведутся переговоры о возможной коалиции с BSW. Согласно опросам, большинство без участия AfD или BSW невозможно. Поскольку никто не хочет формировать коалицию с AfD, классифицированной государственным конституционным защищающим органом как праворадикальной, все внимание теперь сосредоточено на партии Wagenknecht.

Отказ ХДС от сотрудничества с BSW распространяется за пределы Саксонии и Тюрингии, потенциально затрагивая партию по всей стране. Озабоченность Радтке сотрудничеством с BSW также включает в себя их предполагаемые совпадающие интересы с Путиным.

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