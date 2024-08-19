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Федеральные земли ГерманииНовостиХДС

Политик СДП высказывает мнение: сотрудничество с БСВ будет нанести ущерб

Сахра Вagineкт может получить значительные проценты голосов через Диeusу (Основа)на предстоящих региональных выборах. Установленным политическим партиям придется переоценить свои границы. Для некоторых людей сценарий ясен.

 and  Ann Bradley
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- Политик СДП высказывает мнение: сотрудничество с БСВ будет нанести ущерб

**Представитель ХДС Денис Радтке решительно отказывается от любых переговоров с «Альянсом Сахры Wagenknecht» (BSW). «Любое сотрудничество с BSW было бы ядом для ХДС», — сказал он «Tagesspiegel».

«Любое сотрудничество между ХДС и BSW на уровне земель нанесло бы ущерб ХДС по всей стране», — продолжил Радтке. Партия несет ответственность перед Германией и Европой. «Мы не можем сформировать коалицию или сотрудничать с союзниками Путина». Он не уверен, готовы ли его коллеги в Саксонии и Тюрингии к созданию альянса с BSW.

Радтке назвал возможность того, что AfD и BSW вместе получат большинство на предстоящих выборах в ландтаг Тюрингии, «кошмарной ситуацией!». Однако он не понимает аргумента о том, что ХДС должен сформировать коалицию с BSW, чтобы создать slightly less terrifying scenario.

В течение недель в Тюрингии ведутся переговоры о возможной коалиции с BSW. Согласно опросам, большинство без участия AfD или BSW невозможно. Поскольку никто не хочет формировать коалицию с AfD, классифицированной государственным конституционным защищающим органом как праворадикальной, все внимание теперь сосредоточено на партии Wagenknecht.

Отказ ХДС от сотрудничества с BSW распространяется за пределы Саксонии и Тюрингии, потенциально затрагивая партию по всей стране. Озабоченность Радтке сотрудничеством с BSW также включает в себя их предполагаемые совпадающие интересы с Путиным.

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