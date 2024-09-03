- Политик из партии AfD, обладающий автоматами - сложные роли

После просмотра короткого видео с боевыми искусствами в TikTok, размещенного членом ландтага от AfD Максимилианом Мюггером, он подал в отставку с различных постов. Мюггер ушел с поста члена комитета по внутренним делам ландтага, как сообщили агентству dpa Роберт Ламбру и Андреас Лихерт. Он также ушел с поста заместителя председателя молодежной организации «Молодые альтернативы» (JA). Ламбру и Лихерт занимают должности председателя и заместителя фракции AfD в ландтаге соответственно. Они прокомментировали решение после заседания ландтага и фракции.

Согласно руководству AfD в Гессене, Мюггер больше не является председателем районного отделения AfD в Оффенбах-Ланде и местного отделения в Ной-Изенбурге. Они также упомянули, что вопрос о дальнейших последствиях будет обсуждаться на следующей неделе на заседании исполнительного комитета и фракции AfD. Ламбру и Лихерт выразили свое несогласие с видео.

Мюггер по-прежнему является частью оппозиции AfD в ландтаге Гессена, как заявила фракция. Однако 31-летний Мюггер не смог предоставить комментарий.

Видео, которое было получено dpa, показывает Мюггера, обращающегося с автоматом и призывающего к «свободным оружиям для свободных граждан!». Он стреляет три раза в воздух и, ссылаясь на ножевой инцидент в Солингене с тремя смертельными исходами, заявляет: «Теперь уже не безопасно в немецких городах, и приходится бояться, что тебя зарежут или убьют на фестивале или по дороге домой».

Спикер AfD сообщил, что Мюггер объяснил несколько дней назад, что видео случайно было опубликовано в TikTok в течение нескольких минут и было предназначено для личного использования. Он также объяснил, что видео было снято на официальном стрельбище в Польше под надзором инструктора, и оружие оставалось под юрисдикцией всех польских законов, как заявил Мюггер, который увлекается спортивной стрельбой.

Видео вызвало значительную полемику. Министр внутренних дел Гессена Роман Посек (ХДС) заявил: «Здесь явно легитимизируется насилие в миграционной политике. И это ужасно». Он подчеркнул: «Такие действия несут высокий риск реального подстрекательства к насилию».

Ламбру недавно заявил: «Кто бы ни говорил о политических вопросах с оружием в руках, которое затем стреляет, переходит черту. Такой политический подход я решительно отвергаю». Как сообщает Hessischer Rundfunk (hr), Ламбру ранее также заявлял, что Мюггер часто поднимает важные темы. Его комментарии о другом чувстве безопасности в Польше и Германии представляют точку зрения многих граждан Германии. Сам он никогда не опубликовал бы такое видео, заявил Ламбру hr.

После того, как Максимилиан Мюггер продвигал экстремистские взгляды в спорном видео с боевыми искусствами, где он выступал за свободное ношение оружия и выражал страх перед насилием в немецких городах, Ламбру и Лихерт, лидеры фракции AfD в ландтаге, публично дистанцировались от этих экстремистских взглядов.

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