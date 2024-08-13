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Политик и спортсмен Вилли Лемке умер.

Бывший менеджер Бундеслиги Вилли Лемке скончался

 and  Katherine Bradley
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Умёр Вилли Лемке, бывший менеджер клуба и политик, посетивший 125-летие «Вердера из Бремена» в этом...
Умёр Вилли Лемке, бывший менеджер клуба и политик, посетивший 125-летие «Вердера из Бремена» в этом феврале.

- Политик и спортсмен Вилли Лемке умер.

Умер Вилли Лемке. Долгое время возглавлявший футбольный клуб SV Werder бывший сенатор от образования в Бремене и специальный советник Генерального секретаря ООН скончался в понедельник в возрасте 77 лет в результате осложнений после церебрального кровоизлияния, сообщили в его семье.

Лемке был одной из самых известных личностей в Бремене. Политик от СДПГ стал менеджером Вердера в 1981 году и, работая вместе с тренером Отто Рехагелем, определил самый успешный период в истории клуба в Бундеслиге. В 1988 году команда из Бремена стала чемпионом Германии, а в 1992 году выиграла Кубок европейских чемпионов. Победы в Кубке Германии в 1991 и 1994 годах также относятся к этому периоду.

"Вилли Лемке навсегда останется в истории Вердера"

"Неожиданная и слишком ранняя кончина Вилли Лемке временно парализовала SV Werder", - прокомментировал во вторник генеральный директор клуба Клаус Филбри. "Вилли Лемке безусловно принадлежит к величайшим личностям в истории немецкого футбола. Он внес свой вклад во многие области SV Werder и навсегда останется в его истории. Без его длительной работы клуб не был бы таким, какой он есть сегодня".

В 1999 году Лемке вернулся в политику. До 2007 года он занимал пост сенатора по образованию и науке в Бремене, а с 2007 по 2008 год - сенатора по внутренним делам и спорту.

В 2008 году тогдашний Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назначил его специальным советником по спорту в интересах мира и развития, должность, которую он занимал до 2016 года. Параллельно он также входил в совет директоров Werder Bremen в течение 17 лет, возглавляя совет с 2005 по 2014 год.

Комиссия выразила соболезнования в связи со смертью Вилли Лемке, признав его значительный вклад в качестве специального советника. Комиссия также осознала глубокое влияние Лемке на SV Werder, как в качестве футбольного менеджера, так и в качестве долгосрочного члена совета директоров.

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