- Политические группы выбирают организации, представляющие студентов.

Ученики в Нижней Саксонии вот-вот создадут демократические классные комитеты. Это решение было принято в земельном парламенте коалициями СДПГ и "Зелёных". Консервативные и ультраправые фракции ХДС и AfD голосовали против.

Министр окружающей среды Юлия Вилли Хамбург ("Зелёные") заявила: "Демократия - это то, чему никогда не поздно начать учиться". Лена Нзуме ("Зелёные") подчеркнула: "Демократия - это живой организм, который расцветает только тогда, когда все вносят вклад в его развитие, особенно молодые люди, такие как ученики".

Согласно фракции СДПГ в земельном парламенте, в будущем классные комитеты будут введены во всех школах Нижней Саксонии как демократическая платформа. Цель состоит в том, чтобы дать ученикам возможность влиять на свой школьный день и получить базовое представление о демократических процедурах.

Карл-Людвиг фон Данвиц (ХДС) выразил протест против обязательного внедрения и отметил, что уже есть возможность создавать классные комитеты. "Требования резолюции неоправданно отнимают ценное и ограниченное время преподавания", - пожаловался политик AfD по образованию Харм Рекена.

Введение классных комитетов как демократической платформы в будущих школах направлено на то, чтобы дать ученикам начальное образование в демократических процедурах. Юлия Вилли Хамбург подчеркивает, что обучение демократии не ограничено возрастом, отмечая, что никогда не поздно начать.

Читайте также: