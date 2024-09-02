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Политическая патовая ситуация в Тюрингии

Выборы в Тюрингии в воскресенье закончились вничью. Сначала казалось, что достижимое политическое большинство может быть достигнуто через коалицию ХДС, БСВ и СДПГ. Однако позже в тот же вечер это стало нереалистичным. В результате, коалиция без участия ни AfD, ни Левых больше не является вариантом для министра-президента Бодо Рамлова. По словам политического Scientista Оливера Лембке из Рурского университета в Bochum, решение ХДС об исключении делает коалицию с любой из этих партий невозможной.

Лидер ХДС в Тюрингии Марио Войт, похоже, ставил на коалицию ХДС, возглавляемую новым альянсом, возглавляемым Сахрой Вагенкнехт (БСВ). Однако этот план не сработал. ХДС Войта заняла второе место после AfD на выборах. Лембке отметил, что Рамлов уже давно призывает ХДС сместиться влево. Альтернативы, по словам Лембке, - непригодное для управления государство или правительство меньшинства, поддерживаемое Левыми.

Если Войт выберет правительство меньшинства, Лембке считает, что он еще больше усилит свою зависимость от Левых и сделает себя уязвимым для шантажа при принятии решений.

Изменение структуры партий, по словам Лембке

Лембке, который много лет работал в Университете Фридриха Шиллера в Йене, считает выборы в Саксонии и Тюрингии изменением структуры партий в Германии. "Восточногерманская партийная система - в Тюрингии и Саксонии - фундаментально отличается от западной", - сказал Лембке. Эти выборы только усугубили существующие различия. "Эти выборы были голосом протеста против ландшафта партий, доминируемых Западной Германией, и против коалиции «синих», «желтых» и «зеленых»", - сказал Лембке. Однако эти выборы также проложили путь для новой трехпартийной системы, по словам Лембке, состоящей из AfD, ХДС и БСВ. "Что-то застывает", - сказал он. БСВ взяла на себя роль, которую ранее играли Левые.

Несмотря на то, что результаты выборов в воскресенье привели к политической патовости, министр-президент Тюрингии Бодо Рамлов теперь должен рассмотреть непригодное для управления государство или правительство меньшинства, поддерживаемое Левыми, из-за решения ХДС об исключении. С другой стороны, если лидер ХДС Марио Войт решит создать правительство меньшинства, это может увеличить его зависимость от Левых и сделать его уязвимым для манипуляций при принятии решений.

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