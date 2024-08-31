Полевой специалист, очевидно, получает анестезию.

Во время победы со счётом 4:0 над SV Дармштадтом защитник Эльверсберга Флориан Ле Жонкур пострадал от тяжёлого падения, что потребовало длительного лечения на поле. Из-за травмы французский футболист был вынужден покинуть поле на носилках, что вызвало аплодисменты зрителей. Из-за медицинской экстренной ситуации матч был приостановлен на около 20 минут.

После неудачного столкновения головой Ле Жонкур получил травму руки, которая потребовала немедленной медицинской помощи. Сообщается, что боль была настолько сильной, что ему была произведена местная анестезия на поле.

Полосу вокруг штрафной зоны охраняли stewards с полотенцами, чтобы позволить медицинскому персоналу и сотрудникам оказать помощь Ле Жонкуру. Под аплодисменты зрителей он был унесен на носилках и затем увезен в больницу. Твиттер-аккаунт Саарландского клуба второй лиги подтвердил, что после этого разговора с обеими командами рефери Лукас Бене возобновил игру.

Неудачная серия для Дармштадта 98

На момент приостановки матча Эльверсберг вел со счетом 3:0. После возобновления игры Филимон Герезгихер забил четвертый гол, установив окончательный счет 4:0. Дармштадт 98, который был понижен в классе прошлым сезоном, испытывает трудности во Второй Бундеслиге. В последних 31 матчах они выиграли только один и набрали всего одно очко из возможных 12, потерпев три поражения в четырех матчах этого сезона.

Лука Шnellbacher открыл счет для Эльверсберга (5'), а Фисник Асллани удвоил преимущество (20'). После перерыва Дармштадт усилил свою атакующую игру, но второй гол Асллани (59') закрепил победу Эльверсберга. Герезгихер воспользовался критическим промахом Кая Клефisch в компенсированное время, установив окончательный счет 4:0. Первая победа Эльверсберга в сезоне позволила ему подняться в середине таблицы.

Саарландцы доминировали на протяжении всего матча, подавляя Дармштадт, который не мог справиться с их игрой. Шnellbacher забил первый гол без сопротивления, а капитан Дармштадта Клеменс Ридель случайно помог Асллани забить второй гол. Третий гол был забит из-за неудачного отскока мяча от Клефisch.

В разгар доминирования Эльверсберга игра была прервана из-за травмы Ле Жонкура, вызвав обеспокоенность у обеих команд и зрителей. После лечения Дармштадт 98 еще больше ухудшил свою игру, не выиграв значительного числа матчей в последних играх лиги.

Несмотря на травму и перерыв в игре, Эльверсберг продолжил доминировать, а Герезгихер забил четвертый гол, еще больше закрепив победу над слабеющим футболом Дармштадта.

Читайте также: