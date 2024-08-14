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Федеральные земли ГерманииНовостиСуд первой инстанции

Полет на женских велосипедах после судебного процесса по ограблению ювелирного магазина

Неожиданно стрельба вспыхивает в ювелирном магазине в пешеходной зоне в Ганновере, мужчину schwer verletzt. Один из подозреваемых уже в заключении - теперь два других мужчины предстают перед судом.

 and  Lauren Adams
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В них стреляли в ювелира на пешеходной зоне Ганновера, сбежали на дамских велосипедах - и пока...
В них стреляли в ювелира на пешеходной зоне Ганновера, сбежали на дамских велосипедах - и пока только один из них был осужден. Теперь двое других мужчин предстали перед судом.

- Полет на женских велосипедах после судебного процесса по ограблению ювелирного магазина

Уже один осужден, двое мужчин сейчас на суде: После ограбления ювелирного магазина в центре Ганновера проходит другой суд. Суд состоится в среду (8:45) по обвинению в покушении на убийство, на скамье подсудимых двое мужчин в возрасте 19 и 23 лет, как объявил Региональный суд Ганновера. По данным суда, 19-летний якобы ограбил магазин вместе с ранее осужденным сообщником и стрелял в ювелира, в то время как 23-летний якобы набрал двоих мужчин для ограбления. 20-летний сообщник был приговорен к семи годам в исправительном учреждении для несовершеннолетних в феврале.

11 июля 2023 года якобы двое молодых людей разбили витрины ювелирного магазина молотком, ограбили его и выстрелили и серьезно ранили 39-летнего сотрудника - днем ​​в полдень. Преступники сбежали на женских велосипедах, взяв с собой разные золотые цепочки.

Запланировано десять судебных дней

Сообщник, который тем временем сбежал за границу, сдался примерно через семь месяцев. Полиция арестовала сообщника примерно через два месяца после ограбления. В общей сложности запланировано десять судебных дней, и приговор может быть вынесен по этому графику 30 октября.

Осужденный преступник заявил на суде, что ничего не знал о оружии своего сообщника - но суд ему не поверил. По крайней мере, после первого выстрела сообщника он принял, что кто-то может быть убит - и ему было все равно, сказал судья в то время. Он был осужден за покушение на убийство в связи с, среди прочего, опасным телесным повреждением и особо тяжким грабежом.

Жертва бросила мусорное ведро в нападавшего

Суд посчитал угрозу со стороны вышестоящего лица. Он сам сказал на суде, что почувствовал давление, чтобы участвовать в ограблении.

В то время жертва сказала, что в магазине не было много народу. Затем кто-то крикнул "руки вверх", он увидел мужчину с оружием в руке, другой с молотком. Он нажал кнопку тревоги и бросил мусорное ведро в нападавших. Затем он был ранен. Проникающее ранение повредило несколько кровеносных сосудов, кишечник, почку и две позвонка.

Суд над двумя молодыми людьми, причастными к ограблению ювелирного магазина и покушению на убийство, состоится в суде первой инстанции, как объявил Региональный суд Ганновера. После их ареста и сдачи запланировано десять судебных дней, и приговор может быть вынесен к 30 октября.

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