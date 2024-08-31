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Полярные медведи потерпели серьезные потери на испытательном соревновании

Полярные Медведи потерпели значительное поражение на своей подготовительной envoye перед дебютом на соревновательной сцене. Они потерпели serious loss во время турнира, прошедшего в Чешской Республике.

 and  Christian Meier
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- Полярные медведи потерпели серьезные потери на испытательном соревновании

Хоккей с шайбой титаны Берлинские медведи потерпели первое поражение в подготовке к предстоящему сезону. После победы со счётом 4:2 над элитным финским коллективом Оулу Карпят, команда под руководством Сергея Обина потерпела поражение со счётом 0:5 (0:2, 0:1, 0:2) от хозяев ХК Мотор Ческе-Будеёвице в матче, прошедшем в Чешском Будейовице. За неделю до этого берлинская команда одержала победу в первом товарищеском матче против команды DEL2 Лаузитцер Фючсе, выиграв со счётом 5:0. За четыре дня до старта Лиги чемпионов (ЛЧ) 5 сентября против шведского клуба Векшё Лейкерс, берлинская команда испытала трудности с самого начала. Как действующие чемпионы, они начнут новый сезон DEL 20 сентября выездным матчем против Кёльнских акул.

Несмотря на победу над Оулу Карпят, Берлинские медведи потерпели существенное поражение со счётом 0:5 от ХК Мотор Ческе-Будеёвице. В отличие от впечатляющей игры против команд более низкого уровня, другие топ-оппоненты представили им иное испытание.

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