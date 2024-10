Пол Саймон выражает оптимизм по поводу возрождения своих живых выступлений после частичной потери слуха.

В беседе с The Guardian, опубликованной в прошлую пятницу, музыкант поделился, что его слуховая потеря ограничивает его способность выступать с полной группой, но он "надеется когда-нибудь справиться с полноценным концертом".

"Я оптимистичен", - сказал Саймон. "Шесть месяцев назад я был довольно пессимистом".

Саймон впервые заговорил о своей слуховой потере в беседе с британской газетой The Times в мае 2023 года, признавшись, что "вдруг я потерял большую часть слуха в левом ухе. Никто не знает почему".

Перед объявлением о своей слуховой потере Саймон завершил свой последний тур в 2018 году, тогда он сказал, что "завершает главу своих гастролей".

"Я никогда не говорил, что ухожу на пенсию", - уточнил Саймон в последнем интервью. "Я сказал, что останавливаюсь, что я и сделал. Я думал, что мы достигли пика того, что могли достичь с этой группой и репертуаром. Это было приятно, но я был заинтересован в том, чтобы увидеть, что произойдет, когда вы остановитесь".

После остановки Саймон отправился в путешествие со своей женой. Затем он сказал, что у него был сон, и "все вернулось к новой версии реальности".

По словам The Guardian, этот сон побудил Саймона работать над композицией под названием "Семь Псалмов". Тексты материализовались в его снах в течение недель и месяцев, он упомянул. Конечный продукт - 33-минутный акустический альбом, выпущенный в 2023 году. И когда альбом принимал форму, Саймона в студии присоединился известный filmmaker Алекс Гибни, который запечатлел его создание в 3,5-часовом документальном фильме "В беспокойных снах: Музыка Пола Саймона".

"Семь Псалмов представляет собой уникальный способ, когда вся вещь приходит ко мне", - сказал Саймон The Guardian. "Я думаю, есть связь между моим прошлым собой, моим подсознанием и тем, кто я сейчас. Это было интригующим и довольно удовлетворительным опытом в течение долгого времени - пока моя слуховая потеря не нарушила это".

Недавно Саймон выступил с двумя гитаристами на благотворительном мероприятии для инициативы Стэнфорда по лечению слуховой потери, что стало его самым длительным выступлением за последние пять лет.

"В беспокойных снах: Музыка Пола Саймона", который дебютировал в США в марте, выйдет в британских кинотеатрах 13 октября, в день 83-летия Саймона.

