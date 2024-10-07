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Пол Саймон выражает оптимизм по поводу возрождения своих живых выступлений после частичной потери слуха.

Известный музыкант ПолSimon выражает позитивный настрой относительно возможного возобновления концертов после последующей значительной потери слуха на левое ухо.

 and  Melissa Williams
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Певец и автор песен, специализирующийся на фолк-роке, Пол Саймон, выражает свой оптимизм в...
Певец и автор песен, специализирующийся на фолк-роке, Пол Саймон, выражает свой оптимизм в отношении возобновления концертов.

Пол Саймон выражает оптимизм по поводу возрождения своих живых выступлений после частичной потери слуха.

В беседе с The Guardian, опубликованной в прошлую пятницу, музыкант поделился, что его слуховая потеря ограничивает его способность выступать с полной группой, но он "надеется когда-нибудь справиться с полноценным концертом".

"Я оптимистичен", - сказал Саймон. "Шесть месяцев назад я был довольно пессимистом".

Саймон впервые заговорил о своей слуховой потере в беседе с британской газетой The Times в мае 2023 года, признавшись, что "вдруг я потерял большую часть слуха в левом ухе. Никто не знает почему".

Перед объявлением о своей слуховой потере Саймон завершил свой последний тур в 2018 году, тогда он сказал, что "завершает главу своих гастролей".

"Я никогда не говорил, что ухожу на пенсию", - уточнил Саймон в последнем интервью. "Я сказал, что останавливаюсь, что я и сделал. Я думал, что мы достигли пика того, что могли достичь с этой группой и репертуаром. Это было приятно, но я был заинтересован в том, чтобы увидеть, что произойдет, когда вы остановитесь".

После остановки Саймон отправился в путешествие со своей женой. Затем он сказал, что у него был сон, и "все вернулось к новой версии реальности".

По словам The Guardian, этот сон побудил Саймона работать над композицией под названием "Семь Псалмов". Тексты материализовались в его снах в течение недель и месяцев, он упомянул. Конечный продукт - 33-минутный акустический альбом, выпущенный в 2023 году. И когда альбом принимал форму, Саймона в студии присоединился известный filmmaker Алекс Гибни, который запечатлел его создание в 3,5-часовом документальном фильме "В беспокойных снах: Музыка Пола Саймона".

"Семь Псалмов представляет собой уникальный способ, когда вся вещь приходит ко мне", - сказал Саймон The Guardian. "Я думаю, есть связь между моим прошлым собой, моим подсознанием и тем, кто я сейчас. Это было интригующим и довольно удовлетворительным опытом в течение долгого времени - пока моя слуховая потеря не нарушила это".

Недавно Саймон выступил с двумя гитаристами на благотворительном мероприятии для инициативы Стэнфорда по лечению слуховой потери, что стало его самым длительным выступлением за последние пять лет.

"В беспокойных снах: Музыка Пола Саймона", который дебютировал в США в марте, выйдет в британских кинотеатрах 13 октября, в день 83-летия Саймона.

despite the challenges brought by his hearing loss, Paul Simon continues to seek ways to entertain, aiming for a full-length concert in the future. The release of his 33-minute acoustic album, "Seven Psalms," showcases his persistence and creativity in the face of adversity.

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