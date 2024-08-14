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ЭкономикаНовостиВоенные США

Покупка обеспечит сделку Rheinmetall с американскими военными.

 and  Max Becker
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Покупка обеспечит сделку Rheinmetall с американскими военными.

Военное ведомство США ищет преемника боевой машины пехоты M2 Bradley и планирует закупить 40 000 военных грузовиков. Германский оборонный концерн Rheinmetall готовится к обоим тендерам и имеет неплохие шансы на победу. За почти $1 миллиард компания, входящая в индекс DAX, расширяет свое присутствие в США и приобретает поставщика.

Оборонный конгломерат Rheinmetall стремится расширить свой бизнес с американской армией и для этого приобрел поставщика Loc Performance. Компания из Дюссельдорфа уже заключила многомиллиардные контракты с американским правительством на новые бронетранспортеры и военные грузовики. Rheinmetall приобретает компанию из Плимута, Мичиган, за $950 миллионов, как объявила компания из индекса DAX.

Компания надеется, что это приобретение даст ей больше шансов на победу в тендерах на крупнейшем в мире рынке обороны. С Loc и его примерно 1000 сотрудниками компания сможет расширить свой ассортимент продукции для военных автомобилей и локальную производственную мощность, что важно для американского правительства. Loc управляет четырьмя заводами в штатах Мичиган и Огайо, где производит приводы, подвески, системы гусениц, резиновые и броневые изделия, а также платформы автомобилей. Компания поставляет свою продукцию не только военным, но и строительной и сельскохозяйственной промышленности.

Это приобретение, вероятно, даст Rheinmetall преимущество в борьбе за два крупных американских контракта: в программе XM30 по созданию новой генерации бронетранспортеров для замены M2 Bradley компания является одним из двух участников этапа прототипов. Это включает в себя производство 4000 бронетранспортеров на $45 миллиардов. Кроме того, Rheinmetall надеется выиграть контракт на программу "Общего тактического грузовика (CTT)" на 40 000 военных грузовиков на сумму около $16 миллиардов.

Rheinmetall стремится к росту

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер неоднократно заявлял, что у него большие надежды на американский рынок и он планирует там приобретения. "Мы вкладываем много денег, у нас есть четкая стратегия роста, и США будут сильным ядром для нас в ближайшие годы", - недавно сказал он. Это относится к любому исходу предстоящих выборов президента США в ноябре. У Rheinmetall уже есть factories в США, и она сотрудничает с американскими компаниями, такими как Lockheed Martin.

Из-за высоких военных расходов западных государств в ответ на нападение России на Украину дюссельдорфская Rheinmetall идет на рекордный рост. "Мы никогда не росли так сильно, как сейчас", - сказал Паппергер, глядя на второй квартал. Он также ищет цели для поглощения и партнеров по сотрудничеству. В Италии он основал совместное предприятие с Leonardo, которое специализируется на многомиллиардных контрактах на танки итальянской армии.

Военное ведомство США рассматривает Rheinmetall в качестве потенциального поставщика для своей потребности в новой генерации бронетранспортеров, так как компания является участником программы XM30. Военное ведомство США также планирует закупить 40 000 военных грузовиков, и Rheinmetall претендует на этот контракт в программе "Общего тактического грузовика (CTT)".

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