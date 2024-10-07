Покупайте дом на отдалённом тропическом райском острове в Белизе за 4,5 миллиона долларов.

Четыре Сезона Отель & Резорты планирует превратить Кайе Чэпел, частный остров у побережья Белиза, в роскошный жилой комплекс с виллами, особняками, премиальным отелем и чемпионским полем для гольфа. Проект должен стартовать в 2025 году.

Остров площадью 113 гектаров (280 акров) расположен между Белиз-Сити и Национальным парком и морским заповедником Бакалар Чико, домом для самого большого барьерного рифа северного полушария и одного из крупнейших в мире синих дыр, известной как Великая синяя дыра.

Аэродром, вертолетная площадка и марина будут служить точками доступа, соединяющимися с 24 пляжными резиденциями, готовыми к заселению вдоль северного края острова, каждая с собственным пляжем.

Двух- и четырехспальные properties будут иметь минимальную цену в 4,5 миллиона долларов, как и каждые из 114 участков поблизости на восточном и западном побережье. Настраиваемые и оснащенные частными бассейнами, которые выходят на океан, эти участки могут вмещать различные размеры жилья, от небольших вилл до просторных шестиспальных особняков.

Владельцы недвижимости получат эксклюзивное членство в Клубе гольфа и океана Кайе Чэпел, описанном как "спокойное, но динамичное убежище", предлагающее рекреационные, оздоровительные и гастрономические услуги.

Клуб Features пляжное чемпионское поле для гольфа, созданное бывшим номером один в мире Грегом Норманом с 10-луночным обратимым макетом, который позволяет играть в обоих направлениях. Рядом находится тренировочный полигон, который можно превратить в поле для гольфа с 9 лунками в послеобеденное и вечернее время.

До этого проекта на острове было другое 18-луночное поле для гольфа, созданное бывшим владельцем Ларри Аддингтоном, по словам Макса Адлера из журнала Golf Digest, который играл "неповторимый шарм" в 2013 году. После проектирования и строительства поля в 1999 году для личного пользования Аддингтон подал заявление о банкротстве в 2012 году, а чиновники правительства Белиза объявили о продаже острова мексиканской группе по развитию отелей в 2014 году.

Те, кто хочет временного размещения, могут забронировать номер в 104-комнатном отеле на острове, который имеет 18 надводных бунгало, соединенных с океаном через причал.

Проект был инициирован сотрудничеством между Четыре Сезона и тремя мексиканскими девелоперами недвижимости - Торн Урбана, ГФА и Иммобилия, изначально запланированный на запуск в 2021 году. Однако представители Четыре Сезона не предоставили причин задержки.

Белиз, площадью 8880 квадратных миль (23000 квадратных км), является одной из самых маленьких стран в мире.

Обычно затмеваемый соседними Мексикой и Коста-Рикой как туристическое направление, эта бывшая британская колония может похвастаться майяскими руинами и разнообразной фауной. Увеличение числа новых отелей и рейсов в международный аэропорт Филипа С. У. Голдсона в Белиз-Сити привело к множеству наград Центральной Америки на Всемирных туристических наградах 2024 года, в том числе титул лучшего направления для активного отдыха.

После церемонии открытия закладки курорта Кайе Чэпел в прошлом году премьер-министр Белиза Джонни Брисьен̃о написал в социальных сетях: "Этот новый проект при завершении несомненно повысит наш сектор туризма, привлекая посетителей, ищущих более роскошный опыт".

Посетители, планирующие свою поездку в Белиз, могут рассмотреть возможность проживания в предстоящем роскошном жилом комплексе на Кайе Чэпел, предлагающем возможность погрузиться в эксклюзивность первоклассных свойств острова и мировые-class удобства, такие как чемпионское поле для гольфа, спроектированное Грегом Норманом.

С завершением этого проекта этот частный остров-рай, дом для знаменитой Великой синей дыры, обещает соблазнить состоятельных путешественников, ищущих неповторимый опыт, еще больше повысив репутацию Белиза как престижного туристического направления.

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