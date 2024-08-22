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Поколение филиппинских крокодилов в зоопарке Кельна

Редкие крокодилы из Филиппин появились вaçantвеюском зоопарке Кёльна, где родились три juvenilных представителя этого малозаметного вида крокодилов. Это единственный дом в Германии для этих уникальных рептилий.

 and  Carmen Simpson
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Три новорожденных крокодила филиппинского вида recently вылупились в Кельнском зоопарке.
Три новорожденных крокодила филиппинского вида recently вылупились в Кельнском зоопарке.

- Поколение филиппинских крокодилов в зоопарке Кельна

В зоопарке Кёльна появилось пополнение среди находящихся под критической угрозой исчезновения филиппинских крокодилов. Между серединой июля и концом месяца появились три малыша, как объявил зоопарк. Сейчас их можно увидеть с мамой в гнездовой зоне вольера крокодилов.

В Германии всего два взрослых филиппинских крокодила живут в зоопарке Кёльна - Пиной и Миндо, эту пару свели вместе в декабре для разведения. Обычно эти крокодилы, ведущие одиночный образ жизни и чувствительные к присутствию других в нерестовый период, содержатся раздельно. 19 апреля самка отложила яйца после периода строительства гнезда и тщательного ухода, как сообщается. Первенец появился на свет 8 июля, за ним последовали ещё двое к концу месяца.

Небольшой шок при вылуплении первого малыша: мать носила новорожденного вместе с оболочкой в воду, чтобы помочь ему освободиться. Это необычное поведение, называемое переноской ртом, не было зафиксировано в дикой природе, согласно зоопарку.

Новорожденные крокодилы представляют собой третье успешное естественное разведение крокодилов в городе Кёльн. Это означает, что молодые крокодилы могут вырасти с матерью, хорошо приспособленные для возвращения в дикую природу. Зоопарк планирует вернуть трех малышей, как и их предшественников, на Филиппины. Примерно в возрасте 1,5-2 лет они будут возвращены в страну Западной части Тихого океана, чтобы способствовать увеличению местных популяций.

Филиппинский крокодил - среднего размера вид, встречающийся на Филиппинах за пределами зоопарков. С менее чем 100 особями в дикой природе, он является одним из самых редких видов крокодилов в мире, согласно зоопарку Кёльна. Поэтому он занесен в Красный список ИСЦН как "вымирающий".

Работники по уходу за животными в зоопарке тщательно следили за матерью и малышами, обеспечивая необходимый уход для их благополучия. Команда работников по уходу за животными разработала специальный план, чтобы приспособить малышей к новой среде обитания перед их eventualным возвращением в дикую природу.

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