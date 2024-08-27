Поклонник "Золотого мяча" Винисиус-младший раскрывает эксклюзивные идеи: "Стремиться к историческим достижениям с "Реалом"

В беседе с старшим аналитиком CNN по спорту Дарреном Льюисом в своем мадридском доме Винисиус Жуниор оптимистично оценил шансы "Королей" на успех во всех основных турнирах в этом сезоне, поскольку действующие чемпионы Лиги чемпионов готовятся защитить свой титул.

"Каждый год наша цель - выиграть все возможные трофеи", - сказал Винисиус, имея в виду 15-кратного победителя Кубка Европы, до того, как команда завоевала свой шестой Суперкубок Европы против "Аталанты".

Первое триумфальное трио Мадрида?

Несмотря на свой успех, Мадрид еще не выиграл европейское трио, включающее Лигу чемпионов, Ла Лигу и Кубок Испании.

Лишь их заклятый соперник ФК "Барселона" добилась этого дважды - в 2009 и 2015 годах.

Винисиус объяснил CNN, почему это достижение так редко, сказав: "Кубок Испании обычно мешает нам выиграть триумф, поскольку мы играем против сильных соперников каждый январь, период с наибольшим количеством матчей, что делает Кубок более сложным".

Звезда Мадрида ясно дала понять, что их основная цель - завоевать 17-й титул Лиги чемпионов, но также признала, что мотивирована "finally завоевать триумф".

"Лига чемпионов стоит на первом месте, так как это самый сложный турнир - за ней следует Ла Лига, а затем Кубок. Каждый из них имеет собственное давление, поскольку вес Лиги чемпионов исходит из традиции Реала Мадрид wanting to win. Не только игроки, но и болельщики ждут от нас победы в этом турнире", - сказал он.

Чтобы полностью понять влияние Винисиуса в прошлом сезоне, стоит изучить цифры. 15 голов в чемпионате помогли Мадриду завоевать еще один испанский титул.

Затем последовал решающий удар, который закрепил второй титул Лиги чемпионов в течение трех сезонов, когда Мадрид победил "Боруссию Дортмунд" со счетом 2:0 на "Уэмбли" в этом году.

"Я всегда мечтал играть за Реал Мадрид, поэтому я ценю каждый момент, как будто это последний", - сказал он.

"Каждый хочет выиграть для лучшей команды в мире и играть рядом с лучшими, забивать много голов в разных финалах и вносить значительный вклад... Я только 24 года, и я хочу продолжать в том же духе гораздо дольше, создавать историю в этой замечательной команде, в которой я играю сегодня. Не все имеют такую возможность, поэтому я говорю о том, чтобы наслаждаться каждым моментом в этой футболке".

Винисиус завершил сезон 2023/24 как лучший бомбардир Мадрида с 24 голами и 11 передачами - несмотря на то, что пропустил два месяца сезона с ноября по январь.

Амбициозные цели

С его способностью доставлять результат в решающие моменты и впечатляющим количеством голов в течение сезона для, возможно, самого большого клуба в мире, неудивительно, что он является явным фаворитом на получение престижной ежегодной премии "Золотой мяч" - награды, вручаемой лучшему игроку мира.

Для Винисиуса победа в этом конкурсе - это встреча с бразильской легендой, гарантирующей, что он последует по стопам величайших современных бразильских футболистов, стремясь повторить достижения Марты, Роналдо Назарио, Роналдиньо, Ривалдо и Кака - все они были признаны лучшими игроками мира в разное время в своей карьере.

"Я должен признать Марту, которая является лучшей в истории женского футбола. Я очень люблю ее, потому что считаю, что она революционизировала спорт и подняла его до соответствующего уровня", - сказал он.

"Марта для нас такая же, как Пеле для всех в Бразилии, как Айртон Сена, она принадлежит к классу, где один человек на миллион".

Что касается мужчин, я беру пример с Кака, у меня есть Роналдо - который выиграл награду дважды, у меня есть Роналдиньо, Ривалдо, несколько бразильских игроков, которые выиграли "Золотой мяч". Однако Роналдо и Роналдиньо - те, кто больше всего мотивирует меня каждый день, чтобы выиграть "Золотой мяч".

Винисиус говорит CNN, что недавно провел некоторое время, тренируясь с "Феноменом", который лично тренировал его.

"Я был с Роналдо недавно, когда был в Ибице и тренировался у него дома, и он сказал мне: 'Оставайся здесь еще несколько дней, чтобы быть ближе к "Золотому мячу". Они игроки, которые добились невероятных вещей, и соревноваться за "Золотой мяч" и выиграть награду, которую они выиграли, было бы что-то действительно невероятное".

Новая галактическая команда

Соотечественник Джуд Беллингхэм и недавно подписанный Киллиан Мбаппе будут основными конкурентами Винисиуса за "Золотой мяч" в октябре, поскольку последнее проявление Реала Мадрид изобилует талантом от начала до конца.

Несмотря на то, что он один из его главных конкурентов в борьбе за самую престижную награду в футболе, бразилец рад приветствовать бывшую звезду ПСЖ Мбаппе в составе испанского гиганта.

"Команда исключительная и такой была уже давно", - сказал он.

"Теперь с приходом Мбаппе все говорят, что команда может стать непобедимой, но пока мы должны преуспеть в наших тренировках и постараться понять друг друга как можно быстрее".

Винисиус испытывает глубокое уважение к Мбаппе и теперь наслаждается игрой с чемпионом мира. Он открыто признает, что восхищается тем, как играет Мбаппе.

Я большой поклонник стиля Мбаппе, люблю, как он играет, и честно говоря, очень взволнован тем, чего мы сможем достичь вместе в этом сезоне. Он присоединился к нам после того, как забил впечатляющее количество голов и выиграл множество титулов. Теперь он часть команды, о которой всегда мечтал играть: "Реал Мадрид", которую каждый игрок хочет представлять.

"Я надеюсь, что Мбаппе сможет забивать для нас столько же голов, сколько он забивал в своей предыдущей команде и в национальной команде, а может быть, и больше".

Во время Суперкубка УЕФА Винисиус отдал передачу на первый гол, а Мбаппе забил в своем дебюте за "Лос Бланкос", что привело к победе со счетом 2:0. Однако "Реал Мадрид" потерпел неудачу против стойкого "Мальорки" в матче-открытии Ла Лиги, довольствовавшись ничьей 1:1 и показав признаки того, что им нужно больше времени, чтобы сыграться как команда, прежде чем достичь своего полного потенциала.

Несмотря на трудности в Мальорке и первоначальные трудности в домашнем матче против "Реал Вальядолид", "Реал Мадрид" готов к очень успешному году.

Амбиции, вдохновленные успехом Мадрида

В последнее время ходили слухи, что Винисиуса предлагают огромную сумму более $1 миллиарда за переход в Саудовскую Аравию, как и в случае с его новым товарищем по команде Мбаппе в июле 2023 года.

Однако бразильский звезда четко дал понять CNN о своих амбициях на будущее.

"Я играю, чтобы быть среди лучших, и с каждым днем, который я провожу в "Реал Мадриде", я становлюсь все более уверенным в себе.

Я уже выиграл два Лиги чемпионов и играю с другими, кто тоже выиграл по шесть – Дани Карвахаль тоже имеет шесть титулов, среди других, и они вдохновляют нас каждый день превзойти себя и доказать, что все возможно с командой, которую мы имеем сейчас.

Мы уже достигли этого – выиграли два Лиги чемпионов в течение трех лет, но оставаться на вершине требует еще больших усилий. Я хочу продолжать на этом уровне в течение длительного времени и иметь возможность выиграть столько же Лиг чемпионов, сколько Карвахаль, Модрич, Начо и Тони Кроос, у которых все по шесть.

Мы потенциально можем иметь одну из лучших команд на следующее десятилетие, и теперь важно продемонстрировать свою силу на поле и в конечном итоге завоевать больше титулов для "Реал Мадрида".

Винисиус упомянул о своем желании выиграть все доступные награды, в том числе Лигу чемпионов и Ла Лигу, а также Кубок Испании, который Мадрид еще не выиграл в триумфе. Он признал вызовы, связанные с Кубком Испании, но его основная цель по-прежнему остается победой в Лиге чемпионов.

В свете впечатляющей игры Винисиуса в этом сезоне он является явным фаворитом на победу в этом году в награде "Золотой мяч", следуя по стопам бразильских легенд, таких как Марта, Роналдо, Роналдиньо и Ривалдо, которые все выиграли эту награду в течение своей карьеры.

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