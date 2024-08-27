- Поклонник Оазиса Нильц Бокельберг замечает: "Это похоже на то, как папа открывает джентльменский магазин в Вуппертале"

Абсолютная тишина в музыкальной сцене. Сегодняшние новости трудно выразить словами. Это как если бы Элвис Пресли вдруг решил открыть магазин грампластинок в Мемфисе или Бетховен начал преподавать джаз в Беркли. В мире, где такое возможно, всё возможно, особенно всё хорошее. Потому что: Oasis*** снова вместе! Вчера они объявили в своих социальных сетях, что сегодня в 8 утра по британскому времени будет объявление.

Ходили слухи о туре, некоторые предполагали, что группа может объявить только специальное издание старого альбома. Но всё подтвердилось: Oasis вернулись. Братья Галлахеры помирились и могут представить себе совместное выступление на сцене. Они уже объявили 14 дат на следующий год в Великобритании и Ирландии.

Oasis - не просто группа с фанатами. Люди, которые себя так называют, относятся к фанатству серьезно. Они знают каждую б-сторону, могут наизусть процитировать сетлист любого концерта, знают лучшие дисс-трэки между Ноэлем и Лиамом, всё о побочных проектах и ненавидят "Wonderwall". Но одно они не ожидали: это воссоединение. Их твердая уверенность, что они знают братьев Галлахеров достаточно хорошо, чтобы исключить это воссоединение, ослепила их. Это гордыня, и она ударила их сейчас.

Но, дорогие читатели, знаете ли вы, кто предсказал это шоу в декабре? Кто интуитивно знал, что группа воссоединится в этом году? Кто вызывал смех своей уверенной уверенностью, что 2024 год станет годом Oasis? Ну, нет ничего хуже людей, которые говорят "Я же говорил", но, может быть, это не относится к музыкальным событиям, потому что: я действительно говорил об этом всё время. Я - музыкальный Нострадамус. И я прав, со своими предсказаниями.

Это было в воздухе. Онлайн-инсинуации Лиама в адрес Ноэля стали реже и мягче. Оба их сольных проекта были ничего так, но никогда не становились большим хитом. Они выступали в больших концертных залах. Но если ты когда-то был рок-звездой и отведал сладкий нектар стадионных шоу, и есть путь назад, который требует лишь крупицы самодисциплины - в виде "не бить своего брата", - кто был бы глуп, чтобы упустить такую возможность? Ответ: даже не Галлахер, несмотря на то, что фанаты и наблюдатели, возможно, этого и ожидали.

Нужны ли им деньги? Может, и нет. Несмотря на то, что говорят, что развод Ноэля мог бы воспользоваться небольшой финансовой помощью. Но если кто-то в этом мире родился, чтобы быть рок-звездой, так это эти двое парней из Манчестера. И это, должно быть, сделало их беспокойными, когда они видели, например, как их старые rivals Britpop из Blur воссоединились в 2023 году и выступили на Wembley Stadium в течение двух ночей подряд. Я уже подозревал: Галлахеры не могут это пропустить.

Вот они, эти узы судьбы. По отдельности они и половины не стоят, вместе. И даже если последние альбомы Oasis не были такими сильными, как первые: это всё ещё было гениальное сочетание музыкального таланта Ноэля и исполнительского таланта Лиама, что делало эту группу такой уникальной. Невидимая связь, которую, возможно, могут иметь только братья, где ты автоматически дополняешь друг друга. История музыки полна таких примеров: The Carpenters, братья Каулитц, The Jackson 5, Malcolm и Angus Young, и так далее. Мы - семья.

Ну, это большой день для всех, кто когда-либо пел "Don't Look Back In Anger" в караоке с полной страстью. Для всех, кто когда-либо шел домой через тихую, заснеженную городскую улицу после вечеринки, с "Champagne Supernova" в наушниках. Для всех, кто сразу же начинает плакать, когда "Live Forever" внезапно звучит из динамиков супермаркета. В общем, для всех, кто всё ещё заботится о роке и верит в чудеса. Онлайн-препродажа концертов Oasis начинается в субботу. Тогда снова понадобятся чудеса.

Объявление Oasis о воссоединении вызвало волнение среди их преданных фанатов, которые были застигнуты врасплох этой новостью. С братьями Галлахерами, помирившимися, кажется, что мир музыки может стать свидетелем еще одного знакового турне воссоединения.

Онлайн-препродажа концертов Oasis проходит в эти выходные, свидетельствуя о живущей силе их музыки и ожидании фанатов по всему миру.

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