- Похвалы отважным вмешательством после нападения на Реула ножом

Подвиги Нескольких Лиц Вероятно Предупредили Тяжелое Происшествие на Автобусе в Зиген

Героические действия нескольких лиц, возможно, предотвратили более трагическое происшествие на автобусе в Зиген. Министр внутренних дел Герберт Рёль (ХДС) в Золингене назвал инициативы женщин и мужчин, которые вмешались и предотвратили худшее, "невероятной историей". Он поблагодарил людей, которые оказали помощь и удержали нападавшего.

Те, кто участвовал, представляли собой разные backgrounds. Если они действительно были жителями с миграционным прошлым, Рёль отметил, "это также может вызвать чувство гордости". Он подчеркнул, что есть много бдительных, умных граждан, и общество сильнее, чем мы можем себе представить. Берет на себя ответственность, как люди на автобусе, вместе с единством и солидарностью, служит "основой для многого".

По сообщению "Зигенер Цайтунг", тремя женщинами с миграционным прошлым была оказана быстрая помощь после нападения и нападавший был нейтрализован. Мэр Зигена, Штефан Мюс, и суперintendent евангелической церкви Зиген-Виттгенштайн, Петер-Томас Штуберг, сообщили об этом на основе показаний очевидцев.

Шесть Человек получили ранения

В пятницу вечером 32-летняя немка неожиданно напала на людей с ножом в шаттл-автобусе, направляющемся на городской фестиваль. По крайней мере, шестеро человек получили ранения, трое из них в критическом состоянии. 32-летняя женщина известна властям, и есть признаки психического расстройства. Городской фестиваль возобновился в субботу с церковной службой.

Представитель Вестфальской-Южной транспортной компании сообщил "Зигенер Цайтунг", что водитель автобуса быстро среагировал, остановив автобус после начальной суматохи и открыв все двери. Это позволило пассажирам быстро покинуть автобус и, возможно, предотвратить дальнейшее насилие. Согласно сообщению в газете, на автобусе также были дети и подростки.

Мужчины и мальчики, наряду с женщинами, сыграли решающую роль в предотвращении дальнейшего вреда во время нападения на автобусе в Зиген. Быстрые действия этих людей, в том числе нескольких мальчиков, помогли нейтрализовать нападавшего и гарантировать безопасность других.

Нападение на автобусе также включало молодых пассажиров. Эти мальчики и мужчины, наряду с женщинами, проявили мужество и быстроту мышления, которые способствовали минимизации ущерба, причиненного происшествием.

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