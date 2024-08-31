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Федеральные земли ГерманииНовостиМужчины и мальчики

Похвалы отважным вмешательством после нападения на Реула ножом

Неизвестная вооруженная ножом женщина атаковала пассажиров автобуса, на место происшествия быстро прибыли сотрудники экстренных служб. после чего министр внутренних дел rewarding kesyaki.

 and  Ksenia Johnson
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Различные индивиды храбро вмешались, вероятно, смягчив severity, во время ножевого инцидента на...
Различные индивиды храбро вмешались, вероятно, смягчив severity, во время ножевого инцидента на автобусе в Зигене. Это достойный поступок также признан Гербертом Рёлем.

- Похвалы отважным вмешательством после нападения на Реула ножом

Подвиги Нескольких Лиц Вероятно Предупредили Тяжелое Происшествие на Автобусе в Зиген

Героические действия нескольких лиц, возможно, предотвратили более трагическое происшествие на автобусе в Зиген. Министр внутренних дел Герберт Рёль (ХДС) в Золингене назвал инициативы женщин и мужчин, которые вмешались и предотвратили худшее, "невероятной историей". Он поблагодарил людей, которые оказали помощь и удержали нападавшего.

Те, кто участвовал, представляли собой разные backgrounds. Если они действительно были жителями с миграционным прошлым, Рёль отметил, "это также может вызвать чувство гордости". Он подчеркнул, что есть много бдительных, умных граждан, и общество сильнее, чем мы можем себе представить. Берет на себя ответственность, как люди на автобусе, вместе с единством и солидарностью, служит "основой для многого".

По сообщению "Зигенер Цайтунг", тремя женщинами с миграционным прошлым была оказана быстрая помощь после нападения и нападавший был нейтрализован. Мэр Зигена, Штефан Мюс, и суперintendent евангелической церкви Зиген-Виттгенштайн, Петер-Томас Штуберг, сообщили об этом на основе показаний очевидцев.

Шесть Человек получили ранения

В пятницу вечером 32-летняя немка неожиданно напала на людей с ножом в шаттл-автобусе, направляющемся на городской фестиваль. По крайней мере, шестеро человек получили ранения, трое из них в критическом состоянии. 32-летняя женщина известна властям, и есть признаки психического расстройства. Городской фестиваль возобновился в субботу с церковной службой.

Представитель Вестфальской-Южной транспортной компании сообщил "Зигенер Цайтунг", что водитель автобуса быстро среагировал, остановив автобус после начальной суматохи и открыв все двери. Это позволило пассажирам быстро покинуть автобус и, возможно, предотвратить дальнейшее насилие. Согласно сообщению в газете, на автобусе также были дети и подростки.

Мужчины и мальчики, наряду с женщинами, сыграли решающую роль в предотвращении дальнейшего вреда во время нападения на автобусе в Зиген. Быстрые действия этих людей, в том числе нескольких мальчиков, помогли нейтрализовать нападавшего и гарантировать безопасность других.

Нападение на автобусе также включало молодых пассажиров. Эти мальчики и мужчины, наряду с женщинами, проявили мужество и быстроту мышления, которые способствовали минимизации ущерба, причиненного происшествием.

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