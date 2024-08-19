- Похоже, ситуация без проблем.

Во время ожесточенной борьбы за опеку бывшие партнеры Кора (47) и Ральф Шумахер (49) находятся в жарких спорах, в то время как их ребенок, перспективный гонщик Давид Шумахер (22), остается незатронутым этими спорами.

"Я не вмешиваюсь в это и это не остается в моих мыслях. Как только шлем надет или дверь закрыта, все внимание сосредоточено на гонках и ни на чем больше", - поделился 22-летний Давид с "RTL" на выходных. На гонках Прототип Кубка Германии на Нюрбургринге Давид Шумахер и его отец заняли первое место, выиграв tanto в субботу, как и в воскресенье. Ральф Шумахер отметил триумфальное возвращение в гонки после почти десятилетнего перерыва.

Ральф и Кора Шумахер были женаты с 2001 по 2015 год, но жили отдельно с 2009 года. Они стали родителями сына Давида Шумахера в первый год брака. В июле 2024 года Ральф Шумахер объявил о своих отношениях с Этьеном Буске-Кассанем через пост в Instagram. "Лучшее в жизни - иметь совместимого спутника жизни, чтобы разделить все с ним", - сказал Шумахер.

С тех пор конфликт между Ральфом и Кора Шумахер усилился.

Спор после объявления

В недавнем интервью "Spiegel" 47-летняя Кора заявила, что узнала о отношениях Ральфа с Этьеном только из его публичного объявления. В ответ Ральф Шумахер опубликовал в Instagram журнал чата WhatsApp за прошлый год, показывающий, как Кора поздравляла Этьена, предполагая, что они уже женаты.

"Для ясности, Кора поздравила нас в сентябре (раннем октябре) 2023 года, думая, что мы поженились. Она даже обрадовалась этому, как видно из ее сообщения Этьену. Жаль, что она распространяет так много лжи. Этьен и я просто хотим, чтобы нас оставили в покое", - написал Ральф Шумахер.

Кора Шумахер ответила резко: "Насколько низко должен пасть человек, чтобы незаконно публиковать частные сообщения WhatsApp, чтобы скрыть правду".

Ральф Шумахер: "Я сказал об этом прошлой весной"

Когда "RTL" спросили о публичном споре, Ральф Шумахер объяснил: "Почему я заговорил? Я считаю, что важно поддерживать правду. И все в нашем окружении знали об этом. В этой ситуации я сказал об этом прошлой весной, так что я немного удивлен".

Несмотря на продолжающуюся борьбу за опеку и жаркие споры между родителями, Давид Шумахер, часто называемый "Сыном Давида" из-за славы своего отца в гонках, продолжает преуспевать в своей карьере гонщика. В разгар конфликта между Ральфом Шумахером и Кора "Сыном Давида" Шумахером отношения Ральфа с Этьеном Буске-Кассанем стали предметом публичных споров и публикации частных сообщений WhatsApp.

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