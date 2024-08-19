Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиСын Давида

Похоже, ситуация без проблем.

Несмотря на публичные разногласия относительно его каминг-аута, Дэвид Шумахер сосредоточен на своих гоночных предприятиях, по его словам.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут

- Похоже, ситуация без проблем.

Во время ожесточенной борьбы за опеку бывшие партнеры Кора (47) и Ральф Шумахер (49) находятся в жарких спорах, в то время как их ребенок, перспективный гонщик Давид Шумахер (22), остается незатронутым этими спорами.

"Я не вмешиваюсь в это и это не остается в моих мыслях. Как только шлем надет или дверь закрыта, все внимание сосредоточено на гонках и ни на чем больше", - поделился 22-летний Давид с "RTL" на выходных. На гонках Прототип Кубка Германии на Нюрбургринге Давид Шумахер и его отец заняли первое место, выиграв tanto в субботу, как и в воскресенье. Ральф Шумахер отметил триумфальное возвращение в гонки после почти десятилетнего перерыва.

Ральф и Кора Шумахер были женаты с 2001 по 2015 год, но жили отдельно с 2009 года. Они стали родителями сына Давида Шумахера в первый год брака. В июле 2024 года Ральф Шумахер объявил о своих отношениях с Этьеном Буске-Кассанем через пост в Instagram. "Лучшее в жизни - иметь совместимого спутника жизни, чтобы разделить все с ним", - сказал Шумахер.

С тех пор конфликт между Ральфом и Кора Шумахер усилился.

Спор после объявления

В недавнем интервью "Spiegel" 47-летняя Кора заявила, что узнала о отношениях Ральфа с Этьеном только из его публичного объявления. В ответ Ральф Шумахер опубликовал в Instagram журнал чата WhatsApp за прошлый год, показывающий, как Кора поздравляла Этьена, предполагая, что они уже женаты.

"Для ясности, Кора поздравила нас в сентябре (раннем октябре) 2023 года, думая, что мы поженились. Она даже обрадовалась этому, как видно из ее сообщения Этьену. Жаль, что она распространяет так много лжи. Этьен и я просто хотим, чтобы нас оставили в покое", - написал Ральф Шумахер.

Кора Шумахер ответила резко: "Насколько низко должен пасть человек, чтобы незаконно публиковать частные сообщения WhatsApp, чтобы скрыть правду".

Ральф Шумахер: "Я сказал об этом прошлой весной"

Когда "RTL" спросили о публичном споре, Ральф Шумахер объяснил: "Почему я заговорил? Я считаю, что важно поддерживать правду. И все в нашем окружении знали об этом. В этой ситуации я сказал об этом прошлой весной, так что я немного удивлен".

  1. Несмотря на продолжающуюся борьбу за опеку и жаркие споры между родителями, Давид Шумахер, часто называемый "Сыном Давида" из-за славы своего отца в гонках, продолжает преуспевать в своей карьере гонщика.
  2. В разгар конфликта между Ральфом Шумахером и Кора "Сыном Давида" Шумахером отношения Ральфа с Этьеном Буске-Кассанем стали предметом публичных споров и публикации частных сообщений WhatsApp.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В 2019 году имеется в виду Фил Донахью.
Общество

Известный телеведущий Фил Донахью умер в возрасте 88 лет.

Фил Донахью, promoуная фигура в дневном телевидении, скончался после долгих лет на посту ведущего «Шоу Донахью», как объявили его родные на страницах People и NBC News в понедельник.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
"Продолжение подкаста "Эль Хотзо" подходит к концу".
Общество

"Продолжение подкаста "Эль Хотзо" подходит к концу".

"Продолжение подкаста "Эль Хотзо" подходит к концу". Себастьян "Эль Хотзо" Хотц заканчивает свой подкаст "Хотз и Хумси". Как он выразился, последние три года были настоящим безумным приключением. После летнего перерыва он не вернется. Известный своим сатирическим контентом на сцене как "Эль

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Москва отказывается от переговоров с Киевом; Зеленский воспринимает достигнутую цель как наступательную
Главные темы

Москва отказывается от переговоров с Киевом; Зеленский воспринимает достигнутую цель как наступательную

В то время как Украина ведет военную операцию в районе Kursk России, Москва отрицает ведение мирных переговоров с Киевом в настоящее время. По словам советника Кремля Юрия Ушакова, сказанным в понедельник на Telegram, «мы не склонны вести переговоры в настоящее время». Кроме того, Ушаков...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Проблемы зреют в гавани итальянского острова Сицилия
Панорама

Высококлассный корабль перевернулся возле Сицилии, предполагается отсутствие британского миллиардера Гейтса

Радость безмятежности превращается в кошмар: яхта перевернулась у берегов Сицилии. Небольшое количество людей считаются пропавшими без вести. Очевидцы описывают ужасные мгновения.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Многие позиции учащихся остаются незанятыми в ремесленных мастерских МВ.
Федеральные земли Германии

В "МВ-Рукоделии" предоставлено 550 возможностей для обучения

Многие предприятия продолжают проводить собеседования на предстоящий период обучения. Широкие возможности трудоустройства сохраняются в специализированных профессиях. Палаты предлагают руководство в принятии решений о выборе.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Оlaf Шольц, канцлер, аплодировал бременцам по случаю приобретения ими гражданства в местном...
Федеральные земли Германии

Канцлер Шолц говорит о значительных шансах для страны с иммигрантским населением.

Недавно введённые regulations якобы упрощают процесс получения гражданства в Германии. Канцлер считает это изменение давно назревшим.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно