Похоже, что Звезда НБА Карл-Энтони Таунс может переехать в Нью-Йорк, а Звезда Юлиус Рэндл может отправиться в Миннесоту.

Миннесота Тимбервулвз обменивают Таунса на Нью-Йорк Никс в обмен на защитника Рондея Холис- Джефферсона, трехкратного участника матча всех звезд НБА, и защищенный пик первого раунда топ-13 от Детройт Пистонс в 2025 году, сообщают The Athletic и ESPN со ссылкой на свои источники.

Таунс провел все девять лет своей карьеры в НБА в Миннеаполисе, в среднем набирая 22,9 очка, делая 10,8 подбора и блокируя 1,3 броска за игру.

Тимбервулвз выбрали Таунса из Университета Кентукки, где он был выбран под первым номером на драфте НБА 2015 года.

В пятницу Таунс намекнул на возможные изменения простым постом с многоточием в X.

28-летний Таунс привел Тимбервулвз в финал Западной конференции впервые за 20 лет в прошлом сезоне, но они уступили Даллас Маверикс в серии из пяти матчей.

Согласно сообщениям, Шарлотт Хорнетс помогают в финансовой части сделки. The Athletic сообщает, что Никс переводят зарплату, в том числе защитника ДаКуана Джеффриса, и компенсацию драфта Хорнетам.

CNN обратилась за комментариями к Тимбервулвз, Никс и Хорнетам по этому вопросу.

Рэндл, ветеран с десятилетним стажем, провел последние пять сезонов в Никс.

Несмотря на операцию на плече в апреле, которая вывела его из строя на остаток сезона, 29-летний Рэндл в среднем набирал 24 очка, делал 9,2 подбора и 5 передач за игру в 46 играх, которые он провел.

Холис- Джефферсон установил рекорд Никс по количеству трехочковых бросков за сезон в единственном сезоне, проведенном в команде, в среднем набирая 15,5 очка за игру.

Сезон НБА 2024-25 начнется 22 октября, когда Тимбервулвз сыграют против Лос-Анджелес Лейкерс на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе.

Между тем, Никс сыграют против действующих чемпионов НБА, Бостон Селтикс, на TD Garden в Бостоне.

Уход Таунса из Тимбервулвз оставляет серьезную брешь в команде, учитывая его впечатляющие статистические показатели и лидерские качества. Но Никс не только получают Карла-Антони Таунса, но и его оборонительного партнера в лице Рондея Холис- Джефферсона, который продемонстрировал свои меткие навыки броска во время пребывания в Нью-Йорке.

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