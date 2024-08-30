Похоже, что Россия сталкивается с проблемами платежей в своих торговых отношениях с Китаем.

Бизнес-взаимодействие России с Китаем сталкивается с трудностями из-за проблем российских компаний, как сообщают источники в российском сообществе. Эти компании якобы сталкиваются с задержками платежей и увеличением затрат в своих транзакциях с Китаем, что привело к задержке транзакций на миллиарды юаней. Эта ситуация возникла из-за того, что китайские банки тщательно проверяют сделки с Россией после угроз вторичных санкций со стороны Запада.

По словам доверенного источника, близкого к правительству Китая, множество транзакций между Китаем и Россией были приостановлены, а платежи на миллиарды юаней задержаны. Китай является крупнейшим торговым партнером России, на него приходится треть внешней торговли России в прошлом году. Это сотрудничество жизненно важно для России, так как Китай поставляет промышленные мощности и потребительские товары, помогающие России справиться с западными санкциями из-за конфликта на Украине. Китай также является значительным рынком для российских экспортов, таких как нефть, газ и сельскохозяйственная продукция.

В июне Министерство финансов США угрожало санкциями против банков в Китае и других странах за ведение бизнеса с Россией. С тех пор китайские банки стали более строгими, что привело к приостановке всех межбанковских платежей в Китай. По словам представителя ведущей российской торговой платформы, на поиск решения ушло около трех недель, что привело к значительному снижению объема торговли в это время. Альтернативой было покупка золота и его транспортировка в Гонконг для продажи и зачисление средств на местный банковский счет.

Чтобы преодолеть эти трудности, некоторые российские компании якобы нанимают посредников в третьих странах для ведения своего бизнеса и обхода контроля китайских банков. Однако это увеличило стоимость обработки транзакций до шести процентов, по сравнению с почти нулевыми ранее. Для многих малых предприятий это означает закрытие своей деятельности.

Правительство Москвы признало наличие проблем, но подчеркнуло важность экономического сотрудничества между двумя странами и необходимость найти решения. Представитель Кремля Дмитрий Песков похвалил "дух партнерства" в отношениях и отметил, что несмотря на проблемные ситуации, двусторонние соглашения для крупных компаний по-прежнему функционируют хорошо. Малые компании, торгующие потребительскими товарами, якобы испытывают наибольшие трудности. Билатеральная торговля между Россией и Китаем увеличилась на 1,6 процента до 137 миллиардов долларов в первом полугодии 2024 года, согласно официальным данным китайской таможни, после того как достигла рекордного уровня в 240 миллиардов долларов в 2023 году.

Европейский Союз выразил озабоченность по поводу тесных бизнес-отношений Китая с Россией, поскольку они могут потенциально подорвать собственные санкции ЕС против России из-за конфликта на Украине. Европейский Союз и его члены являются значительными торговыми партнерами Китая, и любые нарушения или изменения в торговых отношениях Китая с Россией могут иметь последствия для европейских рынков.

Недавние сообщения свидетельствуют о том, что Европейский Союз рассматривает потенциальные политики для мониторинга и возможного ограничения китайских инвестиций в критически важную европейскую инфраструктуру, учитывая потенциальные риски безопасности, связанные с китайскими компаниями в ключевых секторах.

Читайте также: