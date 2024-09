Похоже, что пути Свифт и Келс расстаются 28 сентября.

Звезда поп-музыки и Чемпион по футболу: их связь кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой? Утечка документа указывает на это, но это может оказаться обманом. Недавно в интернете ходили слухи о предстоящем расставании Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, что привело к вмешательству адвокатов Келси.

Она целует его после триумфа на Суперкубке на поле, он дурачится на сцене ее тура "The Eras": в прошлом году Тейлор Свифт и Трэвис Келсе не могли удержаться от открытого проявления своей любви друг к другу. Свифт даже написала несколько песен для своего последнего альбома "Клуб разбитых сердец" о своем спортивном сердцееде. Фанаты Свифт знают: певица делает это только тогда, когда она без ума от любви - или разбита. 28 сентября может стать днем, когда развернется эта печальная сцена, согласно их контрактному соглашению объявить о расставании.

Во всяком случае, так утверждают слухи в интернете. Источником этого слуха является маркетинговое агентство под названием "Полный охват". Документ, озаглавленный "Стратегия общественных отношений для Трэвиса Келси после расставания с Тейлор Свифт", предлагает всеобъемлющий план управления его публичными Appearances после того, как их любовь утихнет. Дата расставания даже указана: 28 сентября.

Документ описывает подробный график, когда будет объявлено о расставании. Он предлагает "три дня после расставания", чтобы "дать возможность первоначальному медийному шторму утихнуть и внести ясность". Чувства, лежащие в основе заявления о расставании, должны быть "дружелюбными и уважительными", подчеркивая "взаимопонимание".

В документе приведены черновики заявления: "Вкратце, Трэвис и Тейлор взаимно согласились расстаться. (...) Оба хотят посвятить время своим соответствующим карьерам и личному росту. Они остаются друзьями и желают друг другу только успеха".

Просто вымысел?

С момента предполагаемой утечки "Полный охват" выпустил заявления, опровергающие слух: "Мы прилагаем все усилия, чтобы установить источник этих новых утверждений!" Юридическая команда уже была мобилизована.

Согласно сообщению в "Дейли Мейл", адвокаты Келси решительно оспаривают утверждения о расставании. Футбольная звезда якобы представляет собой PR-агентство Джек Кетосян и Пия Малихи. В 2019 году Кетосян признался в австралийском подкасте "The Quicky", что действительно организовывал "спланированные романы" для знаменитостей. Эти оказались прибыльными либо для продвижения нового проекта, либо для отвлечения внимания от негативного общественного образа.

