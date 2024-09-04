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ОбществоНовостиЛюбовь к жизни и семье

Похоже, что пути Свифт и Келс расстаются 28 сентября.

 and  Carmen Simpson
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Есть слухи о возможном поцелуе между Трэвисом Кельце и Тейлор Свифт 28 сентября.
Есть слухи о возможном поцелуе между Трэвисом Кельце и Тейлор Свифт 28 сентября.

Похоже, что пути Свифт и Келс расстаются 28 сентября.

Звезда поп-музыки и Чемпион по футболу: их связь кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой? Утечка документа указывает на это, но это может оказаться обманом. Недавно в интернете ходили слухи о предстоящем расставании Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, что привело к вмешательству адвокатов Келси.

Она целует его после триумфа на Суперкубке на поле, он дурачится на сцене ее тура "The Eras": в прошлом году Тейлор Свифт и Трэвис Келсе не могли удержаться от открытого проявления своей любви друг к другу. Свифт даже написала несколько песен для своего последнего альбома "Клуб разбитых сердец" о своем спортивном сердцееде. Фанаты Свифт знают: певица делает это только тогда, когда она без ума от любви - или разбита. 28 сентября может стать днем, когда развернется эта печальная сцена, согласно их контрактному соглашению объявить о расставании.

Во всяком случае, так утверждают слухи в интернете. Источником этого слуха является маркетинговое агентство под названием "Полный охват". Документ, озаглавленный "Стратегия общественных отношений для Трэвиса Келси после расставания с Тейлор Свифт", предлагает всеобъемлющий план управления его публичными Appearances после того, как их любовь утихнет. Дата расставания даже указана: 28 сентября.

Документ описывает подробный график, когда будет объявлено о расставании. Он предлагает "три дня после расставания", чтобы "дать возможность первоначальному медийному шторму утихнуть и внести ясность". Чувства, лежащие в основе заявления о расставании, должны быть "дружелюбными и уважительными", подчеркивая "взаимопонимание".

В документе приведены черновики заявления: "Вкратце, Трэвис и Тейлор взаимно согласились расстаться. (...) Оба хотят посвятить время своим соответствующим карьерам и личному росту. Они остаются друзьями и желают друг другу только успеха".

Просто вымысел?

С момента предполагаемой утечки "Полный охват" выпустил заявления, опровергающие слух: "Мы прилагаем все усилия, чтобы установить источник этих новых утверждений!" Юридическая команда уже была мобилизована.

Согласно сообщению в "Дейли Мейл", адвокаты Келси решительно оспаривают утверждения о расставании. Футбольная звезда якобы представляет собой PR-агентство Джек Кетосян и Пия Малихи. В 2019 году Кетосян признался в австралийском подкасте "The Quicky", что действительно организовывал "спланированные романы" для знаменитостей. Эти оказались прибыльными либо для продвижения нового проекта, либо для отвлечения внимания от негативного общественного образа.

despite the swirling rumors, Taylor Swift and Travis Kelce continue to express their love for each other in public. During his Super Bowl victory celebration and her "The Eras" tour, they publicly displayed their affection, indicating their strong love life and family bond.

Contrary to the leak suggesting a September 28 separation, the legal team of Travis Kelce has vehemently denied any truth to these rumors, maintaining their client's love life and family are intact.

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