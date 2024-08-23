Похоже, что Мать Эльвира тоже не будет присутствовать.

Борис Беккер готовится к третьей свадьбе, которая, как ожидается, состоится в Италии, и это обещает быть роскошное событие. К сожалению, некоторые члены семьи могут отсутствовать, либо проигнорировав приглашения, либо физически не имея возможности присутствовать. Среди них есть слухи, что мать Эльвира может быть среди отсутствующих.

В мире знаменитостей списки гостей обычно привлекают к себе внимание, но в случае Бориса Беккера внимание в последнее время переключилось на тех, кто, как сообщается, не будет присутствовать на его предстоящей свадьбе.

Есть значимые члены семьи, которые все еще не получили приглашения. В их числе Анна Эрмакова, дочь от романа с Ангелой Эрмаковой, проживающая в Лондоне, согласно RTL. Кроме того, она занимается музыкой, но все равно не получила приглашения, как сообщается.

В свете сложностей их развода, Шарлези "Лилли" Керссенберг, вторая жена Беккера, вряд ли появится на церемонии. По словам журнала "Бunte", она даже намекнула, что их общий сын Амадеус еще не получил приглашения.

Алессандра "Сэнди" Мейер-Вольден, бывшая невеста Беккера, вряд ли появится в списке гостей. В то же время Барбара Фелтус, первая жена Беккера и мать его сыновей Ноа и Элиаса, ожидается на мероприятии.

В то время как некоторых членов семьи могут не пустить, неясно, сможет ли присутствовать мать Бориса Беккера Эльвира. Как сообщает газета "Бильд", ей было отправлено приглашение, но ее возраст и состояние здоровья ставят под сомнение возможность присутствия.

В интервью газете "Бильд" Эльвира Пиш выразила сомнения, упомянув свои физические ограничения и трудности такого длинного путешествия. Однако, если ее дочь, старшая сестра Бориса Беккера Сабина, сопроводит ее, она может передумать.

Недавно на своей странице в Instagram Борис опубликовал фотографию, на которой он запечатлен вместе с матерью и сестрой, указывая на крепкую семейную связь.

На данный момент сообщается, что свадьба Бориса Беккера с Лилиан де Карвалью Монтейро запланирована на живописный итальянский туристический город Портофино. Журнал "Бunte" предполагает, что торжества начнутся 13 и 14 сентября.

Отсутствие Эльвиры на свадебном событии могло бы существенно снизить развлекательную ценность для Бориса Беккера, учитывая их близкие отношения. Несмотря на полученное приглашение, ее здоровье и логистика поездки остаются серьезными проблемами.

Учитывая высокую степень роскоши, запланированную для свадьбы Бориса Беккера, отсутствие в списке гостей таких высокопрофильных фигур, как Анна Эрмакова, может вызвать значительный интерес.

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