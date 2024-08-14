Мемориал в Бременском соборе - Похороны менеджера " Вердера " Вилли Лемке

Памятная служба в Бременском соборе запланирована в честь бывшего менеджера Вердера и сенатора Бремена Вилли Лемке. Совместное воспоминание клуба и города состоится 23 августа, как сообщила Мартина Ланге, глава офиса собора. Новость впервые появилась на портале "Deichstube".

Долгое время возглавлявший футбольный клуб SV Werder, бывший сенатор образования и внутренних дел, а также специальный советник генерального секретаря ООН скончался в понедельник после кровоизлияния в мозг, сообщила его семья. Лемке было 77 лет, и он был одной из самых известных фигур в Бремене.

В январе 2005 года его близкий друг и бывший президент Вердера Франц Бёмерт также был прощен в соборе. На панихиде присутствовали около 1300 человек, в том числе родственники и друзья, чемпионская команда Вердера, Франц Беккенбауэр, Уве Зеелер и вся руководящая команда DFB.

Памятная служба для Вилли Лемке, как объявлено, состоится в Бременском соборе. Этот собор также ранее принимал памятную службу в 2005 году для близкого друга Лемке и бывшего президента Вердера Франца Бёмерта.

Читайте также: