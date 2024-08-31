- Похороненное шествие с красно-красным гробом в форме цилиндра ознаменовало прощание с Ричардом Луганером

Многие люди устремились в Вену сегодня, в частности, в субботу, чтобы почтить память уважаемого бизнесмена и влиятельного общественного деятеля, Ричарда. В соборе Святого Стефана утром состоялась торжественная церемония в его честь.

По прибытии семья Луннеров, как сообщает "krone.at", была представлена с красной гробом, украшенным характерной шляпой от оперного бала Ричарда, у ворот Riesentor. Затем его перенесли в церковь для прощания. Среди присутствовавших были якобы Жаклин Луннер, партнер Лео Луннера, ее мать Кристина Луннер, одна из бывших жен предпринимателя, и Симоне Луннер, его нынешняя вдова, которая прибыла позже.

На прощальной церемонии в Вене, как сообщают австрийские СМИ, присутствовали предыдущие отношения, такие как Анастасия Сокол и Нина Брукнер, а также различные знаменитости, которые почтили Ричарда.

Частное погребение для покойного Ричарда Луннера

В возрасте 91 года Ричард "Мёртель" Луннер мирно ушел из своей виллы в Вене-Дёблинге 12 августа. Об этом сообщил трогательный пост в Instagram. Планируется частное погребение для покойного Ричарда Луннера, который был женат шесть раз, последний раз в июне 2024 года, в кругу семьи и близких друзей после публичного поминания. Его последним пристанищем станет склеп на кладбище Грининг в Вене-Дёблинге после частной похоронной службы в церкви Каагграбен.

Ричард Луннер стал известен своими ежегодными появлениями на Венском оперном балу, где предприниматель щеголял в смокинге и цилиндре, сопровождаемый знаменитой спутницей в своем оперном ложе. Его сопровождали многие звезды, такие как Джоан Коллинз, Софи Лорен, Ивана Трамп, Фей Данауэй, Клаудия Кардинале и Памела Андерсон.

Во время частного погребения Ричарда Луннера Комиссия, ответственная за такие мероприятия, обеспечила соблюдение всех процедур в соответствии с австрийскими нормами. После этого Комиссия проверила документы и выдала необходимые разрешения на захоронение на кладбище Грининг.

Читайте также: