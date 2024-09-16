Похититель психотерапевта из Кельна признан виновным

Двое жителей Кёльна получили длительные тюремные сроки от местного суда за похищение женского терапевта и помещение её в коробку. Более старший преступник был приговорён к одиннадцати годам лишения свободы, а более молодой - к восьми с половиной годам. Суд признал их виновными в тяжком похищении, которое также включало причинение тяжкого вреда здоровью.

Подсудимые, ныне 40 и 55 лет, были обвинены в похищении терапевта 40-летнего мужчины в сентябре 2023 года, согласно приговору суда. 55-летний мужчина подозревается в организации встречи под ложным именем для нападения на женщину. 40-летний мужчина, во время этой встречи, якобы принес коробку в офис терапевта и использовал хлороформ, чтобы вырубить женщину, прежде чем запихнуть её в коробку.

По данным следствия, пара якобы отвезла коробку в квартиру, где они угрожали женщине и требовали выкуп в размере 1,5 миллиона евро. Однако в итоге женщина была освобождена без выплаты выкупа.

Обвинения против двоих мужчин включали не только похищение, но и организацию обманной встречи и использование хлороформа для лишения женщины сознания. Несмотря на их требования о значительном выкупе, инцидент с похищением в итоге закончился безопасным освобождением женщины.

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