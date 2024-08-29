- Пока Верди считает, что позиции в Брейнингере остаются безопасными.

Изначально сообщается, что сеть магазинов Breuninger может быть выставлена на продажу, что вызывает минимальную тревогу среди профсоюза Verdi из-за 6,5 тысяч рабочих мест в Германии. "Я меньше волнуюсь о безопасности работы. Breuninger более стабилен, чем другие текстильные розничные сети", - заявил Вольфганг Крюгер, ответственный за розничную торговлю в Штутгарте. Однако некоторые сотрудники обеспокоены, так как семьи, владеющие Группой Breuninger, якобы рассматривают продажу как своих розничных операций, так и недвижимости, согласно отчету "Wirtschaftswoche".

По данным издания, интерес к Breuninger проявили 31 компании, в том числе финансовые инвесторы и розничные фирмы, некоторые из которых заинтересованы только в розничных операциях, другие - в недвижимости, а третьи - в полной покупке. Сеть магазинов Breuninger не комментирует вопросы продажи, сообщает "Wirtschaftswoche".

Представитель Breuninger отказался комментировать вопрос о продаже, согласно отчету "Wirtschaftswoche" в среду. Герхард Хюттер, глава ассоциации розничной торговли в Баден-Вюртемберге, назвал Breuninger флагманом отрасли. Он надеется, что в случае продажи сеть будет приобретена инвестором, который сохранит магазины в городских центрах, так как они играют значительную роль.

В деловых кругах ходят слухи, что всю Группу Breuninger могут продать за предприятие стоимостью 2,5 миллиарда евро. После вычета долга предполагаемая цена покупки может составить около 2 миллиардов евро, из которых 1,8 миллиарда евро, скорее всего, пойдут на недвижимость. Первые предложения ожидаются к концу октября.

Breuninger управляет 13 магазинами, в том числе в Штутгарте и Дюссельдорфе, и в прошлом году получила около 1,5 миллиарда евро выручки. Онлайн-магазин, активный в 10 странах, внес около половины этой суммы, согласно отчету.

В настоящее время fashion-индустрия переживает трудные времена, с серией банкротств в последнее время. Кроме группы универмагов Galeria Karstadt Kaufhof, дюссельдорфский fashion-ритейлер Peek & Cloppenburg, производитель одежды Gerry Weber и немецкое подразделение модного бренда Scotch & Soda объявили о банкротстве.

Возможная продажа сети магазинов Breuninger привлекла внимание различных компаний, в том числе финансовых инвесторов и розничных фирм. Герхард Хюттер, глава ассоциации розничной торговли в Баден-Вюртемберге, надеется, что любой потенциальный покупатель сохранит присутствие сети в городских центрах, учитывая ее значительную роль.

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