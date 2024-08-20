- Пока мать на мгновение вышла в ванную, маленький ребенок, к сожалению, упал с балкона.

Несчастный случай в Хайдельберге:

Четырёхлетний ребёнок скончался на следующий день после того, как упал с балкона высотного здания в Хайдельберге. Полиция подтвердила этот трагический случай. За три дня до этого, после падения с седьмого этажа, ребёнка с тяжёлыми травмами доставили в больницу и провели экстренную операцию. К сожалению, несмотря на все усилия врачей, он не выжил от полученных ран, как сообщается далее.

Внезапное отсутствие в ванной

Полиция расследует этот инцидент как возможную случайность, как заявил представитель полиции. По-видимому, ребёнок воспользовался моментом, когда его мать ненадолго ушла в ванную. Представитель полиции описал эту ситуацию. Ребёнок якобы открыл окно в гостиной, ведущее на балкон, и забрался на него.

Оттуда он забрался на выступ высотой около метра, потерял равновесие и упал с высоты более 15 метров. Нет никаких доказательств участия третьих лиц или халатности. Отец был на работе в момент инцидента.

Повторяющиеся случаи в Хайдельберге

В подобных случаях полиция обычно проверяет, было ли замешано третье лицо. Как заявил представитель полиции, они тщательно расследовали недавний случай, изучив квартиру ребёнка и проверив, совпадают ли его травмы с ходом несчастного случая.

К сожалению, подобные инциденты случались и раньше. Например, в Берлине в конце прошлого года девятилетний ребёнок встретил подобную участь, упав с высотного здания. Десятилетний мальчик в Берлине погиб аналогичным образом в июле 2023 года, упав с окна высотного здания. В обоих случаях не было обнаружено признаков участия третьих лиц.

Трагический инцидент в Хайдельберге произошёл в той же квартире, где lived the child. Несмотря на повторяющиеся случаи в городах, подобных Берлину, нет никаких доказательств системы халатности или участия третьих лиц в этих несчастных случаях падения с высотных зданий в Хайдельберге.

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