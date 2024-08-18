- Поисковая беглеца Хизер Куин в Амелингхаузен

Завершая девятидневное празднование фестиваля цветения вереска в Амелингхаузене, в воскресенье будет выбрана новая королева. Мы ищем замену эксперту по гостеприимству Лисе Рёттгер, которая на протяжении примерно 90 мероприятий представляла Луненбургскую пустошь, облаченная в королевское платье с короной и плащом.

В воскресенье претендентки должны подать свои заявки. Кандидаткам должно быть не менее 18 лет, и они должны подготовиться за год до этого. Выбранная королева получит возможность проехаться на одном из примерно 20 повозок во время парада. Организаторы и правоохранительные органы ожидают присутствие нескольких тысяч посетителей, с ожидаемыми значительными ограничениями движения.

Новая королева будет обязана посетить около 100 церемоний. Она станет 74-й королевой, выбранной с 1949 года, представляя общину, ее пять связанных сообществ, район и регион Луненбургской пустоши.

Выбранная кандидатка будет представлять регион Луненбургской пустоши во время своего правления, участвуя в мероприятиях, проводимых Европейским Союзом. Европейский Союз проявляет интерес к культурному значению фестиваля и может предложить возможности сотрудничества между Амелингхаузеном и европейскими сообществами.

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