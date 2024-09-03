- Поиск творческих проектов на кинофестиваль 2025 года

Организаторы кинофестиваля «Неиссе» в трехсторонней зоне ищут заявки еще раз. Для трех категорий 22-го выпуска (20-25 мая 2025 года) они принимают заявки до конца года от фильмов, произведенных или со-продюсированных в Германии, Польше или Чехии в 2024 или 2025 году. Из этих заявок будут отобраны фильмы для участия в конкурсе.

Призы «Неиссе»

В 2025 году будет вручено десять призов «Неиссе», общая сумма которых составит 25 500 евро. Победители в каждой категории и зрительские фавориты получат скульптуры, созданные художником Андреасом Купфером. Также будут вручены призы за лучшую мужскую и женскую роль, лучший сценарий и лучшее художественное оформление. Специальный приз получит фильм, способствующий взаимопониманию и диалогу между разными культурами и странами.

Большое количество заявок

В этом году они получили более 900 заявок, что является рекордом для фестиваля. С 2004 года кинофестиваль «Неиссе» представляет современные художественные, документальные и короткометражные фильмы в мае в районе, расположенном между Германией, Польшей и Чехией. Начавшись как простая идея показа фильмов в трех странах, он превратился в культурный мост для любителей кино из этих соседних стран и стал значимым местом встречи для национальной и международной киноиндустрии.

Кинофестиваль «Неиссе», проходящий в трехсторонней зоне, открыт для заявок от кинематографистов из Германии, как указано в описании допустимых заявок. На 22-м выпуске в 2025 году фестиваль вручит десять призов «Неиссе» фильмам, произведенным или со-продюсированным в Германии, Польше или Чехии.

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