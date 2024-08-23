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Федеральные земли ГерманииНовостиДобавляется следующее:

Поиск пропавшего: 33-летний мужчина - с помощью водолазов и водолазов

В Верхней Франконии, 33-летний индивидуум по-прежнему считается пропавшим без видимых доказательств. Полиция возобновила расследование с широкимасштабными ресурсами, направив ныряльщиков и водный транспорт для усиления усилий по розыску. Может ли продолжающаяся охота на человека (Сoko) принести...

 and  Melissa Williams
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В административном районе Форххайм 73-летний человек все еще содержится под стражей, подозреваемый...
В административном районе Форххайм 73-летний человек все еще содержится под стражей, подозреваемый в расправе с женщиной.

- Поиск пропавшего: 33-летний мужчина - с помощью водолазов и водолазов

Полиция вновь мобилизовала значительные силы в поисках 33-летней женщины, пропавшей без вести в Верхней Франконии. Наравне с обычными полицейскими силами, в операции участвовали резервисты, водолазы и суда, оснащенные sonar-технологией, как сообщил представитель полицейского президиума Верхней Франконии. В операции также участвовала специализированная группа, занимающаяся поиском в воде.

В ходе поисковой операции на прошлой неделе основной задачей было установить местоположение 33-летней женщины. Одновременно велась поисковая работа, направленная на обнаружение предметов, которые могли бы пролить свет на местонахождение женщины. На данный момент из примерно 30-strong специальной следственной группы (Soko) так и не удалось получить решающую зацепку, как сообщил представитель. Из соображений тактики полиция раскрывает подробности только после завершения поисковых операций.

Подозреваемый в убийстве

33-летняя женщина пропала без вести 1 августа. Данные полиции указывают на то, что она работала в районе красных фонарей и последний раз была замечена с 73-летним мужчиной из района Форххайм. По данным полиции, они встречались несколько раз в течение нескольких недель в районе красных фонарей.

Мужчина в настоящее время находится под стражей по подозрению в убийстве. Ранее он был подозреваемым в другом деле о без вести пропавшей женщине в 1994 году, которое до сих пор не раскрыто. В то время доказательств против 73-летнего мужчины было недостаточно для предъявления обвинения.

Следователи надеются получить дополнительную информацию от пяти человек, которые, как сообщается, ходили в поход и одного ездока на электросамокате, якобы находившихся возле леса Эггольсхайм 1 августа. Кроме того, Soko продолжает изучать различные подсказки и анализировать улики. После призыва к публике полиция получила более 100 подсказок по делу о пропавшей без вести женщине.

Полицейское presidium Oberfranken объявило, что "К поисковой операции будет добавлено:" и теперь в ней участвуют эксперты из специальной группы, занимающейся подводными поисками. Несмотря на значительные усилия, местонахождение 33-летней женщины так и не было обнаружено, и полиция все еще не имеет решающей зацепки в деле.

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 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
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В Гамбурге проживает около 6000 человек афганского происхождения, имеющих немецкое гражданство.

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 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно