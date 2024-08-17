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Поймали обезьяну в водоеме озера Констанц

Странствующая обезьяна подняла шум на федеральной трассе. Произошедшее из Аffenberg в Салем, расположенного на Боденском озере, эта самовольная отлучка вызвала настоящее волнение.

 and  John Stellmacher
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- Поймали обезьяну в водоеме озера Констанц

Молодой примат из Аffenberg Salem вызвал волнение в районе озера Констанц. После ночи на свободе самца поймали в яблоневом дереве возле кемпинга, как сообщил директор парка Роланд Хильгартнер агентству ДПА. Утром в пятницу животное заметили в Ульдингене-Мюльхофене в районе Бодензее, недалеко от федеральной дороги Б31. Хильгартнер назвал этот инцидент рекордным за его 17 лет на посту, заявив: "Ни один макак раньше не уходил так далеко".

Для берберского макака нетипично покидать пределы парка, но это может произойти, если дерево упадет на забор во время шторма, объяснил Хильгартнер. В этом случае он предполагает, что неизвестный сбежавший макак воспользовался небольшим проходом между кронами деревьев внутри и снаружи вольера, чтобы перепрыгнуть через него. "Если они достаточно ловки, они могут сделать этот прыжок", - сказал он.

Забор спроектирован таким образом, чтобы предотвратить побеги, но макаки могут вернуться обратно. Кроме того, они часто возвращаются, так как сильна тяга оставаться в тесной группе в знакомой среде, отметил Хильгартнер. Однако он предположил, что макак мог бы выжить за пределами Аffenberg в это время года, с изобилием съедобной растительности и насекомых. К тому же растительность и фауна с обеих сторон забора похожи. "Возможно, он найдет несколько яблок в садах", - добавил Хильгартнер, отметив, что дополнительный корм потребуется только в зимние месяцы.

Берберские макаки родом из горных районов Марокко и Алжира и классифицируются как уязвимые в Красном списке МСОП. Во всем мире их популяция составляет менее 8000 особей. В Аffenberg проживает около 200 этих приматов на лесистой территории площадью 20 гектаров, имитирующей их естественную среду обитания. Посетителям разрешено ходить по территории вольера и общаться с макаками.

В пятницу полиция и работники Аffenberg пытались заманить молодого макака вниз с дерева едой, но он убежал в более крупный лесистый район. В субботу свидетели видели его и сообщили об этом Хильгартнеру.

Интерес директора парка был возбужден необычным путешествием макака за пределы парка. Несмотря на то, что забор спроектирован для предотвращения побегов, ловкость макака позволила ему найти неожиданный путь для побега.

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