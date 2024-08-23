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ПанорамаНовостиБавария

Поймали беглеца - трое человек все еще на свободе

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута

- Поймали беглеца - трое человек все еще на свободе

Поимка беглеца: Беглец, сбежавший из охраняемого учреждения в Нижней Баварии, был пойман властями в Австрии. Австрийские правоохранительные органы задержали Individuals в четверг вечером в Штирии, как сообщается в официальном заявлении.

При его задержании он не оказал сопротивления и в настоящее время содержится в австрийской тюрьме, согласно официальному заявлению. Прокуратура в Регенсбурге запросила экстрадицию подозреваемого в Германию.

28-летнему мужчине удалось сбежать вместе с тремя другими заключенными 17 августа из районной больницы в Штраубинге.

Поимка оставшихся троих мужчин продолжается в рамках международного ордера на арест. Ежедневные сообщения от населения находятся в стадии расследования.

Прокуратура и отдел уголовного розыска расследуют четверых мужчин по подозрению в похищении и причинении тяжких телесных повреждений. Они считаются опасными из-за преступлений, связанных с имуществом и наркотиками, и находятся под стражей в больнице.

Гражданским лицам рекомендуется воздерживаться от предоставления попуток и обходить стороной подозрительных лиц. Вместо этого они должны позвонить в службу экстренной помощи 110.

Извещение об аресте

Беглец, родом из Баварии, в частности, из Штраубинга, был одним из четырех мужчин, причастных к побегу из районной больницы. Власти в Регенсбурге активно добиваются экстрадиции подозреваемого обратно в Баварию.

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