Нарушение железнодорожного транспорта - Поезда постоянно находятся на своих маршрутах в тоннеле Готтард.

Год спустя после железнодорожной аварии, приведшей к сходу с рельсов, движение по туннелю Готтард в Швейцарии возобновилось без ограничений. Более того, услуга расширена, как сообщает Швейцарские железные дороги SBB: теперь пассажирские поезда проходят через этот 57-километровый туннель каждые полчаса, делая его самым длинным железнодорожным туннелем в мире.

Маршрут Франкфурт-Мilan снова работает, перенаправленный через Цюрих вместо Люцерна. Туннель Готтард играет ключевую роль в северном-южном сообщении через Альпы. Как заявил министр транспорта Швейцарии Альберт Рёшти на церемонии открытия туннеля в Полледжо, Тичино, "Туннель Готтард (...) является решающим для мобильности и грузовых перевозок в Европе".

В течение нескольких месяцев до этого большинство пассажирских поездов были перенаправлены по горной ветке из-за ремонтных работ, добавляя час к поездке из немецкоязычной Швейцарии в Тичино. Также были ограничения для грузовых поездов.

16 грузовых вагонов сошли с рельсов

10 августа 2023 года северный грузовой поезд в западном туннеле опрокинулся. К счастью, никто не пострадал. Шестнадцать грузовых вагонов сошли с рельсов на расстоянии 17 километров от входа в туннель.

Процесс восстановления занял несколько месяцев, в результате чего было отремонтировано 7 километров пути. Расследование показало, что причиной инцидента была трещина в металле колесного узла, которая не была замечена во время регулярных осмотров. В ответ Швейцария, а также международные партнеры ужесточили осмотр колесных узлов по всей Европе.

Предварительные оценки SBB показывают, что общий ущерб, включая потери в доходах, составляет примерно 150 миллионов швейцарских франков (около 160 миллионов евро).

Планы SBB для Готтарда

Авария повлияла не только на грузовые перевозки, но и на другие виды транспорта, зависящие от туннеля Готтард.

После восстановления SBB подчеркнули важность поддержания целостности туннеля, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, сосредоточившись на всесторонних осмотрах и протоколах технического обслуживания различных компонентов, включая колесные узлы.

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