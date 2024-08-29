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Поезда на север снова задерживаются <unk>

На автостраде Бремен-Нижняя Саксония запланированы значительные улучшения с вводом в эксплуатацию новых поездов. Пассажиры возмущены третьей инцидентом задержки.

 and  Yaroslav Smith
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Пассажиры северо-западных железных дорог продолжают терпеть задержки ввода новых услуг.
Пассажиры северо-западных железных дорог продолжают терпеть задержки ввода новых услуг.

Движения поездов или железнодорожная деятельность - Поезда на север снова задерживаются <unk>

Компания Alstom, производитель поездов Express Cross Bremen-Niedersachsen, вновь перенесла сроки поставки. Представитель компании выразил сожаление по поводу задержки, которая уже третья по счету, как подтвердил представитель компании.

Ландесная транспортная компания (LNVG), заказчик, разочарована столь длительной задержкой. "Мы удивлены, что крупный глобальный производитель поездов не может вовремя поставить наши 34 поезда в третий раз", - сказал представитель LNVG Дирк Альтвиг. Ранее "Остфрисский курьер" сообщал об этой задержке и возникшем недовольстве в интернете.

Первоначально планировалось начать эксплуатацию в декабре 2024 года

Проблема связана с поездом Express Cross Bremen-Niedersachsen, в который входят действующие линии RE1 (Ганновер – Бремен – Ольденбург – Норддеих), RE 8 (Ганновер – Бремен – Бремерхафен) и RE 9 (Бремерхафен – Бремен – Оснабрюк). По данным LNVG, поезда были заказаны для пассажирских перевозок с декабря 2024 года. Однако компания объявила о третьей задержке. В результате, вместо заказанных 34 поездов, к декабрю 2025 года будет доступно только 20 поездов. Все поезда должны быть введены в эксплуатацию к лету 2026 года.

LNVG критикует концепцию замены за нехватку сидячих мест в важных зонах. Кроме того, процесс сертификации, похоже, отстает от графика перед стартом. "Мы не можем оставить пассажиров на платформах", - сказал представитель LNVG Альтвиг, призвавший Alstom разработать дополнительные меры.

Недостаточно сидячих мест, нет разделения, задержка прямого соединения

По данным LNVG, первые поезда для маршрута Ганновер – Бремен – Ольденбург – Норддеих (RE1) будут иметь недостаточное количество сидячих мест. Кроме того, запланированное разделение RE1 в Ольденбурге не начнется с декабря 2025 года. "Это значит, что прямое соединение Вильгельмсхафен – Ганновер снова задерживается – до лета 2026 года", - объяснил Альтвиг.

Alstom признает свою ответственность и разрабатывает приемлемую концепцию замены, заверил представитель компании. Это гарантирует временную эксплуатацию Express Cross Bremen-Niedersachsen с современными запасными поездами. В апреле французский производитель представил новые поезда на сайте Salzgitter и оценил общую стоимость заказа примерно в 760 миллионов евро.

Из-за третьей задержки поставки Ландесная транспортная компания (LNVG) рассматривает возможность инициирования процесса экстрадиции, чтобы доставить поезда Express Cross Bremen-Niedersachsen из зарубежных производственных мощностей Alstom.

Несмотря на текущие трудности и задержку с экстрадицией поездов, Alstom заверил LNVG, что они предоставят временные запасные поезда, чтобы гарантировать непрерывную работу на линиях Express Cross Bremen-Niedersachsen.

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