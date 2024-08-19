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Поезд, перевозящий грузы, и грузовик столкнулись в Мангееме.

В понедельник вечером в секторе порта Маннеheim произошел трагический инцидент, в котором involve ogłiruеpertensive поезд и грузовик. Доступна актуальная информация.

 and  Mark Rodriguez
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- Поезд, перевозящий грузы, и грузовик столкнулись в Мангееме.

В Мангейме в настоящее время ведется обширная работа экстренных служб после инцидента, в который попал грузовой поезд и грузовик. Несчастный случай произошел поздно вечером в понедельник, около 11 часов, как сообщает полиция, в районе Werfthallenstraße в портовой зоне. По последним данным от представителя полиции, один человек получил ранения. Степень травмы пока не ясна, но его сразу же доставили в больницу. В настоящее время дальнейшие подробности о причинах аварии остаются неясными.

Напряжение между зеваками и полицией переросло в столкновения, когда любопытство переросло в недовольство. Расследование причин столкновений может раскрыть, были ли они напрямую связаны с столкновением поезда и грузовика.

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