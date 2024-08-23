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Поезд на мосту Хант восстановлен

После месяца остановки поезда снова пересекают мост через Хунте в Эльсфлете. Возобновление работы приносит облегчение, но впереди еще много работы.

 and  Hanna Hofmann
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Движение поезда по мосту возобновлено
Движение поезда по мосту возобновлено

Эльсфлет расположен в районе Вестермарш - Поезд на мосту Хант восстановлен

Примерно через месяц после столкновения судна с мостом Хунте в районе Эльсфлета в округе Весемарш поезда снова могут следовать по этому маршруту. После ремонта моста путь между Берне и Эльсфлетом вновь открыт для пассажирских и грузовых поездов, как сообщил представитель железной дороги. "Это было сделано быстрее, чем мы ожидали", - отметил спикер, изначально открытие было запланировано на субботу вечером. В настоящее время весь путь между Берном и Норденхамом работает нормально, что имеет важное значение для портов на левом берегу Везера.

Значение этого маршрута для местных жителей, экономики и портов хорошо известно нам, Уте Пламбек, представитель Deutsche Bahn в Нижней Саксонии и Бремене, заявила. Мост был отремонтирован в рекордные сроки, что заняло примерно четыре недели. Министр экономики Нижней Саксонии Олаф Лиес (СДПГ) заявил, что сотрудничество всех заинvolved, позволившее возобновить работу важных логистических центров Бреке и Норденхама, сыграло решающую роль в этом достижении.

Неправильная оценка высоты прохода

23 июля судно столкнулось с железнодорожным мостом, практически полностью разрушив его мостовую часть. Также были повреждены конструкция и контактная сеть. Капитан судна неправильно оценил высоту прохода, и теперь он находится под следствием за угрозу безопасности tanto железнодорожного, так и судоходного транспорта.

С тех пор движение поездов через мост было временно приостановлено. Приостановка имела серьезные экономические последствия для региона. Оценки операторов портов Бреке и Норденхама указывают на миллионы долларов убытков и потерю рабочих мест из-за прекращения железнодорожного сообщения. Пассажирам пришлось искать альтернативные средства transportation.

Невозможность доступа к гавани Ольденбурга для морских судов

Это был второй случай за год, когда судно столкнулось с мостом, причинив ущерб. В первом случае в феврале конструкция была значительно повреждена, что потребовало строительства временного моста в конце апреля. В обоих случаях капитан судна неправильно оценил высоту прохода. Недавно установленный временный мост все еще недоступен для морских судов из-за недостаточной высоты. Только речные суда могут проходить под ним, если они достаточно плоские, и капитаны следят за уровнем воды в реке.

Рассматривая высоту, недостаточную для прохода крупных судов, гавань Ольденбурга остается недоступной. В отличие от портов Бреке и Норденхама, у которых есть альтернативные маршруты.

Улучшение безопасности моста и ускорение реконструкции

Чтобы предотвратить дальнейшие инциденты на мосту Хунте, будет создана рабочая группа по безопасности, чтобы разработать меры по его усовершенствованию. В план входит улучшение знаков уровня воды. "Теперь наша цель - сотрудничать над улучшением безопасности моста и ускорить реконструкцию моста Хунте, чтобы гарантировать будущий доступ к Ольденбургу", - сказал министр экономики Лиес, как сообщила железная дорога. Изначально строительство нового вращающегося моста было запланировано на 2030 год, но это будет ускорено, если это будет возможно.

Высота прохода нового моста должна быть на 1,93 метра выше существующего моста, как сообщил Департамент водных путей и судоходства, как сообщила железная дорога. Кроме того, проход для судоходства должен быть расширен примерно до 40 метров. Согласно текущему проекту, новый путь slightly отклонится от существующего железнодорожного пути, сохраняя движение поездов без перебоев во время строительства.

Столкновение судна 23 июля причинило значительный ущерб железнодорожному мосту, что привело к временной остановке движения поездов и экономическим последствиям. Чтобы предотвратить будущие столкновения, будет создана рабочая группа по безопасности, чтобы усовершенствовать мост и ускорить его реконструкцию, стремясь к высоте прохода 1,93 метра для крупных судов.

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 and  Hanna Hofmann
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