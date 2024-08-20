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Федеральные земли ГерманииНовостиВ случае, если в соответствии с настоящим пунктом не будет принято решение о пересмотре, то в соответствии с настоящим пунктом не может быть принято решение о пересмотре.

Появление доказательств обширных осадков, приведших к гибели рыб

Из-за нехватки кислорода в различных реках произошло значительноеysiгибание рыбы на Вострии Фризии. Недавние открытия прояснили корень проблемы.

 and  Grigoriy Williams
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Множество мертвой рыбы в настоящее время дрейфует по водоемам в Восточной Фрисландии (возбуждающая...
Множество мертвой рыбы в настоящее время дрейфует по водоемам в Восточной Фрисландии (возбуждающая картина).

- Появление доказательств обширных осадков, приведших к гибели рыб

Смерть рыбы в Восточной Фризии в настоящее время связана с сильными дождями прошлой недели, согласно последним сообщениям. Близкое совпадение времени указывает на то, что это недавнее событие со смертностью рыбы, вероятно, является результатом сильного дождя, как заявило Нижнесаксонское управление водного хозяйства, береговой защиты и природоохраны. Интенсивные дожди прошлой недели привели к наводнениям в некоторых районах Восточной Фризии. В четверг были получены первые сообщения о "значительной гибели рыбы в Юимере и прилегающих водах", сообщило управление.

Округ Леер подтвердил в понедельник, что погибло несколько тонн рыбы. К тому времени уже было ясно, что низкий уровень кислорода в воде был виновником массовой гибели. К сожалению, уровни кислорода начали повышаться. Ассоциации рыболовов, как сообщается, участвуют в удалении трупов.

Увеличение потребления кислорода

Сильные дожди смыли органические вещества в воды, как сообщило Нижнесаксонское управление водного хозяйства, береговой защиты и природоохраны (НЛВКН). Это привело к увеличению потребления кислорода в уже обедненных кислородом водах из-за высоких температур. Представитель округа Леер подчеркнул в понедельник, что вода не только с сельскохозяйственных полей, но и из поселений попала в реки. Кажется, нет единой причины.

События могут стать более частыми из-за изменения климата

Искусственная аэрация рек не рассматривалась как эффективное решение из-за их размера, согласно НЛВКН. Такие инциденты в настоящее время полностью не избежать и могут произойти где угодно в Нижней Саксонии во время сильных дождей, которые становятся все более частыми из-за изменения климата.

В свете изменения климата необходим сдвиг в общественном восприятии. Нужно больше места для вод и пойм, и меньше сельскохозяйственной деятельности и удобрения прибрежных районов. Запрет на использование удобрений и пестицидов возле вод Нижней Саксонии, вступивший в силу с 2023 года, уже помогает предотвратить гибель рыбы. Но потребуется время, чтобы существенно снизить питательные вещества в почве.

  1. Комиссия, как указано в Директиве о качестве воды, должна принять необходимые нормативные акты, предусмотренные статьей 11 (2), которые включают меры по улучшению качества воды и предотвращению таких событий, как массовая гибель рыбы в Восточной Фризии, учитывая возрастающую частоту сильных дождей из-за изменения климата.
  2. Чтобы предотвратить будущие массовые гибели рыбы, связанные с сильными дождями и увеличением потребления кислорода, нормативные акты Комиссии должны включать стратегии снижения сельскохозяйственного стока и повышения удержания питательных веществ в прибрежных районах, как предложено Нижней Саксонией для адаптации к изменению климата.

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