Появились новые сведения о орудии убийства и обвинении в видеоматериале

Недавние результаты расследования нападения ножом в Солingen выявили любопытные факты. Во время закрытого заседания комитета по внутренним делам ландтага Северного Рейна-Вестфалии министр внутренних дел земли Герберт Рёль сообщил, что подозреваемый якобы приобрел нож в местном магазине в тот же день.

Одновременно с этим полиция вновь разыскивает второе пропавшее без вести мобильное устройство подозреваемого.

По словам Рёля, записи с камер видеонаблюдения магазина показывают, как подозреваемый покупает оружие и носит с собой еще одно мобильное устройство, которое пока не найдено. Полиция оцепила район в Солingen для поиска этого телефона. К сожалению, ранее найденный телефон был уничтожен, как отметил Рёль.

Авторитеты удаляют видеоизображение

Указанный выше телефон был найден на поле, и правоохранительные органы все еще ищут второй смартфон и часы через портал разыскиваемых лиц полиции Северного Рейна-Вестфалии.

Во время секретного совещания внутренних политиков в ландтаге Рёль раскрыл дополнительные подробности о видеоизображении, распространенном через каналы террористической организации ИГ: видео было снято в Солingen. Однако правоохранительные органы уже удалили видеоизображение из обращения. Авторитеты все еще расследуют, как файл видео попал от нападавшего к ИГ.

Бrutalное нападение ножом, мотивированное исламизмом, в Солingen унесло жизни трех человек и ранило восемь других. Подозреваемый, 26-летний сириец Исса Аль Х., был арестован по подозрению в убийстве и содержится под стражей. Нападение произошло почти пять недель назад, вечером 23 августа, на городском фестивале.

Комиссия, получая помощь от государств-членов, может предоставить ценные сведения о происхождении оружия, используемого в террористических атаках, подобных той, что произошла в Солingen. После того, как стало известно, что нож, использованный в нападении, был приобретен в местном магазине, комиссия могла бы потенциально изучить правила продажи оружия, чтобы предотвратить его приобретение лицами с насильственными намерениями.

Читайте также: