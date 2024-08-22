Погрузитесь в глубины Gamescom и откройте подлинные игровые сокровища

Gamescom — крупнейшее в мире мероприятие, посвященное играм, где разработчики представляют свои главные релизы. За этими хитами стоят команды людей и значительные инвестиции. Но Gamescom также демонстрирует менее известные игры с небольшим бюджетом, но огромной креативностью. Выставка занимает площадь 1500 квадратных метров и представляет более 170 игр из 37 стран, предлагая широкий спектр жанров. ntv.de рассказывает, почему стоит посетить зону Indie Zone.

Тридцать Птиц

Тридцать Птиц — это нарративная головоломка, действие которой происходит на вращающихся фонарях. Звучит сложно, правда? В трейлере представлен Зиг, главный герой, исследующий обширный мир, вдохновленный персидским искусством, где каждый край ведет к новому региону фонаря. Ваша цель — помочь Зигу спасти пропавшую птицу-богиню Симург. Попробуйте игру на Gamescom и добавьте ее в свой список желаний в Steam на 2025 год.

Собачий Хаос

Эта игра сумасшедшая и наверняка вызовет кошмары у владельцев собак. В Собачьем Хаосе игроки предстают в роли милого собачьего подушечного, цель которого — создать хаос в доме своего хозяина. Чем больше беспорядка вы создаете, тем больше очков получаете.

Зимнее Гнездо

Зимнее Гнездо — это приключенческая игра о выживании, в которой мышонок возвращается в свой лесной дом, но обнаруживает, что он разрушен, а тетя Мими пропала. Найдите ресурсы, почините дом и столкнитесь с морозом. Несмотря на милую анимацию, Зимнее Гнездо имеет свою темную сторону, с опасностями, таящимися в лесу. Играйте в игру на стенде Indie Booth или на стенде Xbox.

Прощание с Сеулом

Зона Indie также представлена более серьезными играми. Прощание с Сеулом — это нарративная головоломка, вращающаяся вокруг надежды и храбрости в рушащемся городе. Доапокалипсисная игра Рион должна раскрыть секрет, а атмосферный пиксельный арт — главная особенность игры.

Рассказы из Морритонского Манаори

Рокетбины оживили "настольные" игры через свой канал YouTube. В то время как версия в прямом эфире полагается на воображение участников, Morriton Manor Stories: Nordic Whispers имеет визуальную основу. Немецкая студия сочетает традиционные элементы "настольных" игр, такие как броски кубиков и развитие персонажей, с функцией фото для сохранения и повторного посещения решений головоломок.

Тень Навигатор

Оптически и механически, Тень Навигатор, скорее всего, одна из самых потрясающих и чистых игр на стенде. Тень Навигатор — это своего рода дух, который может двигаться только в темноте и должен пройти через различные уровни. В этом 3D-платформере элементы света, тени и анимации напрямую интегрированы в игровой процесс. Перепрыгивайте с тени на тень, используя движущиеся объекты, людей или изменения погоды, чтобы продвинуться. Это может быть довольно сложно, так как многие тонкие аспекты нужно открыть сначала.

Месть Ретро

Фанаты Мести Ретро оценят эту action-adventure игру. В этой игре женский ронин Томе стремится положить конец тирании шогана Акети. Ночь? Игра лишена смерти и насилия. Задача Томе — разоружить противников хорошо скоординированными контратаками. Это оказалось сложнее, чем предполагалось. Игра также имеет юмористический тон и развлекательные сцены.

Разговоры в Таверне

Часть 1: Разговоры в Таверне — это текстовая, визуальная "настольная" игра, действие которой происходит в фэнтезийном мире. Но вы не играете в роли приключенца; вместо этого вы переживаете игру от лица хозяина таверны. Ваша задача — поговорить с приключенцами, послушать их истории, узнать новые слухи и отправить их на новые квесты. Вы также можете поддерживать приключенцев магическими зельями.

Владелец Таверны

Часть 2: На этот раз вы — владелец таверны в средневековом фэнтезийном мире. Потеря контроля приведет к проблемам, не только с точки зрения логистики; это также бросит вам вызов в управлении процветающей таверной, ее расширении и решении проблем с нежелательными гостями или драками в этом симуляторе управления.

Комиссия, ответственная за надзор за Gamescom, гарантирует справедливое и всеобъемлющее мероприятие, предоставляя возможности tanto крупным разработчикам, как и независимым создателям. Посетители зоны Indie на Gamescom смогут опробовать игры, такие как Прощание с Сеулом — нарративная головоломка с надежной атмосферой и атмосферным пиксельным артом.

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