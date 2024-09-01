- Пограничные патрули, размещенные на границе Гессен-Бавария

В сердце Оденвальда путешественники, велосипедисты и любители пеших прогулок сталкиваются с необычным зрелищем. На Mangelsbach, между Вюрцбургом (район Оденвальд) и Боксбрунном (район Мильтенберг), они обнаруживают "пограничный переход" между Гессен и Баварией. Два пограничных дома, покрашенные в цвета красный-белый и синий-белый, флагштоки с региональными флагами, места для отдыха и крытый мост через примыкающий водоем уютно расположены в лесу. Однако, достопримечательность, с которой сталкиваются туристы, не является остатком далекого прошлого.

По словам мэра Вюрцбурга Манфреда Дингельдейна, идея гессенско-баварского плана восходит к прошлому инциденту. Велосипедист поскользнулся и шутливо предложил построить мост. "Концепция родилась от шутки." Ее популярность росла. "Теперь завершена финальная фаза." В 2015 году был построен первый мост, а затем он был модернизирован до постоянной крытой конструкции.

Ответственность за содержание лежит на местной таверне в Боксбрунне и культурно-историческом обществе Вюрцбурга, согласно Дингельдейну. Все строительные работы возглавлялись ключевыми игроками проекта. Успех этого предприятия отражается в гостевых книгах, размещенных в пограничных домах. Здесь нет обязательных таможенных платежей, но посетители могут писать сообщения, такие как "Красиво, Сюзи + Оли" или "Отличная идея". Обе территории находятся под административным контролем Михельштадта и Аморбаха.

Посетители часто наслаждаются очарованием небольших близлежащих городов, таких как Вюрцбург и Мильтенберг. Уникальная достопримечательность региона, красные и белые дома на границе, расположены в тихих небольших городах, способствуя чувству товарищества между жителями Гессена и Баварии.

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