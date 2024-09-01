Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиМалые города

Пограничные патрули, размещенные на границе Гессен-Бавария

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута

- Пограничные патрули, размещенные на границе Гессен-Бавария

В сердце Оденвальда путешественники, велосипедисты и любители пеших прогулок сталкиваются с необычным зрелищем. На Mangelsbach, между Вюрцбургом (район Оденвальд) и Боксбрунном (район Мильтенберг), они обнаруживают "пограничный переход" между Гессен и Баварией. Два пограничных дома, покрашенные в цвета красный-белый и синий-белый, флагштоки с региональными флагами, места для отдыха и крытый мост через примыкающий водоем уютно расположены в лесу. Однако, достопримечательность, с которой сталкиваются туристы, не является остатком далекого прошлого.

По словам мэра Вюрцбурга Манфреда Дингельдейна, идея гессенско-баварского плана восходит к прошлому инциденту. Велосипедист поскользнулся и шутливо предложил построить мост. "Концепция родилась от шутки." Ее популярность росла. "Теперь завершена финальная фаза." В 2015 году был построен первый мост, а затем он был модернизирован до постоянной крытой конструкции.

Ответственность за содержание лежит на местной таверне в Боксбрунне и культурно-историческом обществе Вюрцбурга, согласно Дингельдейну. Все строительные работы возглавлялись ключевыми игроками проекта. Успех этого предприятия отражается в гостевых книгах, размещенных в пограничных домах. Здесь нет обязательных таможенных платежей, но посетители могут писать сообщения, такие как "Красиво, Сюзи + Оли" или "Отличная идея". Обе территории находятся под административным контролем Михельштадта и Аморбаха.

Посетители часто наслаждаются очарованием небольших близлежащих городов, таких как Вюрцбург и Мильтенберг. Уникальная достопримечательность региона, красные и белые дома на границе, расположены в тихих небольших городах, способствуя чувству товарищества между жителями Гессена и Баварии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Правоохранительные органы восстановили движение транспортных средств на дороге в течение примерно...
Федеральные земли Германии

Автомобиль врезался в дерево, в результате чего погиб один человек.

- Автомобиль врезался в дерево, в результате чего погиб один человек. Мужчина разбился насмерть на федеральной трассе 11 близ Бичля (район Бад-Тёльц-Вольфратхаузен) на выходе из поворота. По словам представителя полиции, 32-летний молодой человек неожиданно выехал на встречную полосу и съехал в кювет около рассвета в воскресенье. Несмотря на попытки реанимировать

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Главная фигура связала себя узами брака с Кариной.
Общество

Главная фигура связала себя узами брака с Кариной.

В этот адрес идеального сочетания индивидуальности и года посвящается музыкальная композиция «П Silberwolke», ставшая саундтреком для безграничного счастья кликery Gottschalki и Karina Мroß.'

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Ролики для политической кампании замечены в Кеменце, Саксония.
Главные темы

Процессы голосования в Тюрингии и Саксонии

Началось голосование для выборов в земельные парламенты в Тюрингии и Саксонии. Участие в голосовании началось в воскресенье в 08:00. Приблизительно 1,66 миллиона жителей в Тюрингии и около 3,3 миллиона в соседей Саксонии имеют право голоса. В опросах партия AfD опережает в Тюрингии ХДС, партия...

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно