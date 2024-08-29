- Пограничные инспекции на границе Германии и Дании, с упором на идентифицируемые маркировки

За последние несколько дней специалисты германо-датского пограничного комитета проводили обследование границы, разделяющей две страны. Они начали с обследования с Флисбихского фьорда у моря и продвинулись сушею к побережью Северного моря. Эта граница, установленная в 1920 году, простирается на 68 километров по суше и еще на 70 километров в морские территории. Цель комитета - выявить и исправить любые дефекты или несоответствия в разграничении границы.

Естественные элементы, такие как ветер и погода, могут нанести ущерб пограничным знакам, столбам и буям (вид навигационного оборудования), что требует регулярного технического обслуживания или замены. Кроме того, могут происходить геологические изменения, как когда река, служившая границей век назад, меняет свое русло.

Первое обследование было проведено век назад.

По сухопутной границе считается, что есть около 280 постоянных ориентиров и около 500 пограничных знаков в целом. Курс границы указан в пограничном атласе, документе, датированном 1920 годом и связанном с Версальским договором. Первое обследование состоялось в 1924 году, что составляет целый век с тех пор.

Цель комитета состоит в том, чтобы гарантировать, что любые изменения в границах и новые знаки соответствуют намерениям первоначальных авторов.

Однако эти сессии также представляют собой отличную возможность для дипломатического обмена и укрепления сотрудничества через границу, по словам Рикке Хоугард Зиберг, директора датского агентства климатических данных и члена пограничной комиссии.

Комитету может потребоваться заменить или отремонтировать поврежденные пограничные знаки из-за естественных элементов или геологических изменений. После первого обследования в 1924 году регулярное техническое обслуживание и обновление пограничных знаков были необходимы.

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