- Погода в Гессоне прохладнее и влажнее в выходные

Лето в Гессене наконец-то даст передышку к воскресенью - немецкий метеослужба ожидает неустойчивую погоду на выходные. Сначала пятница будет летней с температурами 27-31 градуса и обильным солнцем. Однако в ночь с пятницы на субботу ожидаются разрозненные дожди, с низкими температурами от 17 до 14 градусов.

Выходные начнутся облачно или пасмурно. Разрозненные дожди пройдут по региону, с грозовыми дождями в послеобеденное время. Также будет немного прохладнее: температуры поднимутся до 24-28 градусов, на больших высотах около 20 градусов.

Воскресенье будет значительно прохладнее

В ночь с субботы на воскресенье останется облачно и дождливо. ДWD ожидает сильные дожди, с локальными сильными погодными условиями. Низкие температуры будут в диапазоне от 18 до 14 градусов.

Воскресенье также начнется сырым и облачным в первой половине дня. К вечеру немного прояснится, но будет значительно прохладнее, чем раньше: высокие температуры будут в диапазоне от 21 до 24 градусов, с наибольшими значениями в районе Рейн-Майн.

Погода выходных перейдет на воскресенье, принеся более сильные дожди и прохладные температуры. ДWD предупреждает о сильных дождях и локальных сильных погодных условиях в ночь с субботы на воскресенье.

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